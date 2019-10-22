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22.10.2019
Военно-промышленный курьер

Третий корвет для ТОФ проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" спущен на воду

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", который строится для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), спустили на воду из транспортного дока "Зея", где он находился с 12 сентября, и перевели для завершающего этапа технических работ к достроечному пирсу.

Об этом сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам старшего строителя заказа Дмитрия Криночкина, до конца декабря на корабле продолжатся работы по достройке и подготовке к швартовным испытаниям. В частности, на корвете смонтируют интегрированную башенно-мачтовую конструкцию со всеми штатными системами, завершится монтаж линии вала, главных и вспомогательных дизелей.

К июлю 2020 года амурские корабелы планируют перевести корвет на сдаточную базу в Приморском крае для окончательной достройки, завершения швартовных и начала ходовых испытаний корабля.

Корвет "Алдар Цыденжапов", третий корабль проекта 20380, предназначенный для Тихоокеанского флота, заложили на АСЗ в 2015 году. Ранее на верфи построили корветы "Совершенный" и "Громкий", которые пополнили состав ВМФ в 2017-м и 2018 годах.

В июле 2019 года в пресс-службе Минобороны РФ утверждали, что "Алдара Цыденжапова" спустят на воду в августе. Передача флоту планируется на 2020 год. В 2021 году АСЗ должен завершить постройку четвертого корвета проекта 20380 "Резкий".

Длина корветов проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Они способны совершать походы дальностью в 4000 миль. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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