Третий корвет для ТОФ проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" спущен на воду
Корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", который строится для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), спустили на воду из транспортного дока "Зея", где он находился с 12 сентября, и перевели для завершающего этапа технических работ к достроечному пирсу.
Об этом сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По словам старшего строителя заказа Дмитрия Криночкина, до конца декабря на корабле продолжатся работы по достройке и подготовке к швартовным испытаниям. В частности, на корвете смонтируют интегрированную башенно-мачтовую конструкцию со всеми штатными системами, завершится монтаж линии вала, главных и вспомогательных дизелей.
К июлю 2020 года амурские корабелы планируют перевести корвет на сдаточную базу в Приморском крае для окончательной достройки, завершения швартовных и начала ходовых испытаний корабля.
Корвет "Алдар Цыденжапов", третий корабль проекта 20380, предназначенный для Тихоокеанского флота, заложили на АСЗ в 2015 году. Ранее на верфи построили корветы "Совершенный" и "Громкий", которые пополнили состав ВМФ в 2017-м и 2018 годах.
В июле 2019 года в пресс-службе Минобороны РФ утверждали, что "Алдара Цыденжапова" спустят на воду в августе. Передача флоту планируется на 2020 год. В 2021 году АСЗ должен завершить постройку четвертого корвета проекта 20380 "Резкий".
Длина корветов проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Они способны совершать походы дальностью в 4000 миль. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.
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