Передача флоту новейшей российской АПЛ "Казань" вновь отложена

Судостроители передадут ВМФ России первую многоцелевую атомную подлодку проекта "Ясень-М" не ранее конца 2020 года.

- С "Казанью" возник ряд проблем. С учетом сложных технических решений, связанных с новыми системами, нам, похоже, придется упражняться с нею весь следующий год, - рассказал в кулуарах заседания Союза машиностроителей РФ президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Его слова приводит FlotProm. Глава ОСК уточнил, что подлодка выполнила более 12 выходов в море.

АПЛ "Казань" строится на "Севмаше" с 2009 года. В 2017-м корабль спустили на воду, в сентябре 2018 года подлодка вышла на заводские ходовые испытания. Передать субмарину флоту планировалось в 2018 году, затем ввод в строй был перенесен на 2019-й.

- Испытания идут непросто. В первую очередь проблемы связаны с системами управления, которые применяются впервые. Выявился и ряд конструктивных недочетов, - рассказал Рахманов весной.

Атомные подлодки проекта 885 "Ясень" призваны решать максимально широкий круг задач: от борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника до нанесения ударов по суше. Обилие новых технических решений стало причиной технических проблем. Головной корабль проекта "Северодвинск", переданный флоту в 2014 году, не несет боевое дежурство из-за отладки бортовых систем и механизмов. АПЛ "Казань" создана по усовершенствованному проекту 885М - помимо еще более низкого уровня шума, этот корабль построен исключительно из российских комплектующих. По тому же проекту строится еще пять подлодок.

Антон Валагин