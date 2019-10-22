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22.10.2019
bmpd.livejournal.com

Демонстрация боеготовности вооруженных сил Сербии Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Демонстрация боеготовности Вооруженных сил Сербии Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву

Фото (с) Министерство обороны Сербии

19 октября 2019 года на военном аэродроме "Летчик полковник Миленко Павлович" в Батайнице в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева прошла демонстрация боеготовности Вооруженных сил Республики Сербия "Свобода-2019", посвященная 75-й годовщине освобождения Белграда советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

В демонстрации боеготовности приняли участие 2400 военнослужащих сербской армии, 100 единиц бронетехники и 25 самолетов и вертолетов ВВС Сербии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сербия
Персоны
Медведев Дмитрий
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