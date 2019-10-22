"В театр или на кладбище": как Кадыров встретит террористов

Кадыров пообещал места на кладбище для боевиков из Сирии

Грозный готов обезопасить себя от террористов, которые могут бежать из Сирии, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Проблема беглых боевиков на данный момент стоит особенно остро из-за проводимой Турцией военной операции в САР. Она привела к тому, что сотни радикалов бежали из тюрем арабской республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности его республики противостоять боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые могут бежать из Сирии на Северный Кавказ.

"Чеченская Республика готова обеспечить безопасность в нашем регионе, у нас подготовлены спецподразделения. Мы не те, которые были в 1999 году, у нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием их примем, но в театр или на кладбище, куда дадим билеты - еще неизвестно", - сказал глава Чечни в эфире передачи Первого канала "Большая игра".

Он также обрушился с критикой на политику стран Запада, которая, по его мнению, способствует существованию террористических организаций.

Кадыров убежден, что речь идет не о простых исламистах, "которые захотели строить исламское государство", а о людях, подготовленных западными спецслужбами.

"Да, они разбежались в Сирии, но все равно их хозяева соберут и будут использовать против нас. У них задачи Америки, Запада, Европы развалить наше суверенное государство", - заявил глава Чечни.

Кроме того, он пообещал, что Россия, благодаря президенту и своим вооруженным силам, наведет порядок в Сирии. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин "своих не бросает", а арабская республика - это союзное для России государство.

Кадыров также передал слова уроженцев Чечни, которые служат в Сирии. Как они рассказывают, жители САР "со слезами на глазах" подходят к российским солдатам и просят их не покидать территорию страны.

Накануне журналист Die Welt Михаэль Штюрмер выпустил материал, в котором утверждал, что Владимиру Путину удалось одержать в Сирии "победу без войны" из-за решения его американского коллеги Дональда Трампа вывести войска с территории республики и наложить санкции на Турцию.

Автор статьи отметил, что после вывода войск США из САР ничто и никто не помешает Путину вести "большую игру" за власть, чтобы расширить влияние Москвы на ближнее зарубежье и евразийскую зону безопасности.

Штюрмер обратил внимание, что "Россия, казалось, навсегда уступила" в этой игре в начале 1990-х годов, но теперь ситуация "в корне изменилась".

Американский президент принял решение вывести свои войска с северо-востока Сирии 7 октября, что привело к массовому бегству террористов из тюрем. Газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц США сообщала, что из-за военной операции Турции в САР американская сторона упустила порядка 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки "Исламское государство". Они совершили побег из тюрем, находившихся под охраной курдских формирований в составе коалиции "Сирийских демократических сил" (СДС).

Как рассказали собеседники издания, 13 октября несколько сотен радикалов воспользовались паникой и сумятицей, чтобы совершить побег из центра временного содержания в Сирии.

Помимо них, из лагеря для временно перемещенных лиц сбежали около 700 членов семей боевиков.

Источники газеты утверждают, что в тюрьмах и центрах временного содержания на севере арабской республики находились примерно 11 тыс. человек, из которых 9 тыс. - сирийцы и иракцы, а 2 тыс. - заключенные из почти 50 стран, власти которых отказались возвращать их на родину.

Вашингтон начал выводить свои войска в связи с намерением Турции провести на северо-востоке Сирии военную операцию, о начале которой было объявлено 9 октября. Она получила название "Источник мира". Официально Анкара утверждает, что ее цель - создание буферной зоны, которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Туда власти Турции намерены вернуть сирийских беженцев.

В целом эта операция направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса СДС), которых Анкара считает террористами.

При этом для американской стороны YPG - союзники в борьбе с террористами ИГ.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем 28 сентября в ходе 74-й сессии ГА ООН обратил внимание, что попытки Турции и США создать зону безопасности нарушают международное право и Устав ООН. К тому же, как он напомнил, США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие в арабской республике.

Кристина Сизова