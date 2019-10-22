Войти
22.10.2019
ЦАМТО

Владимир Путин: соглашения о ВТС действуют более чем с тридцатью африканскими странами

441
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 21 октября. На текущий момент соглашения о ВТС действуют более чем с тридцатью африканскими странами, которым Россия поставляет широкую номенклатуру вооружений и техники, заявил в интервью агентству ТАСС президент России Владимир Путин.

При этом В.Путин отметил, что "конечно, часть ее передается на безвозмездной основе. Но это обычная практика, которой следуют все ведущие страны мира".

Президент России подчеркнул, что "традиции нашего военно-технического сотрудничества имеют глубокие корни. Оно сформировалось еще на первых этапах становления африканских государств, сыграло свою роль в борьбе народов континента за независимость. И африканские партнеры это высоко ценят".

В интервью ТАСС В.Путин подчеркнул, что "военно-техническое партнерство продолжает энергично развиваться. Причем его инициаторами зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок. Отсюда дополнительный стимул к взаимодействию с Россией, имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом, в том числе и в Сирии".

"Африканские партнеры также активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами отечественного оружия, военной техники, опытом ее применения. Со своей стороны продолжим вносить вклад в подготовку военных кадров государств Африки, участвовать в обучении африканских миротворцев", – заявил В.Путин в интервью ТАСС.

Владимир Путин дал развернутое интервью по взаимодействию РФ со странами африканского континента информагентству ТАСС по случаю проведения в Сочи саммита Россия-Африка (23-24 октября).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
29.05.2017
Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
14.10.2016
РФ и Индия подпишут соглашение о поставке комплексов С-400 "Триумф" 15 октября
14.07.2016
Россия готовит НАТО сетецентрический ответ
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
14.12.2015
Россия не собирается бряцать оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой