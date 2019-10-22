Владимир Путин: соглашения о ВТС действуют более чем с тридцатью африканскими странами

ЦАМТО, 21 октября. На текущий момент соглашения о ВТС действуют более чем с тридцатью африканскими странами, которым Россия поставляет широкую номенклатуру вооружений и техники, заявил в интервью агентству ТАСС президент России Владимир Путин.

При этом В.Путин отметил, что "конечно, часть ее передается на безвозмездной основе. Но это обычная практика, которой следуют все ведущие страны мира".

Президент России подчеркнул, что "традиции нашего военно-технического сотрудничества имеют глубокие корни. Оно сформировалось еще на первых этапах становления африканских государств, сыграло свою роль в борьбе народов континента за независимость. И африканские партнеры это высоко ценят".

В интервью ТАСС В.Путин подчеркнул, что "военно-техническое партнерство продолжает энергично развиваться. Причем его инициаторами зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок. Отсюда дополнительный стимул к взаимодействию с Россией, имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом, в том числе и в Сирии".

"Африканские партнеры также активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами отечественного оружия, военной техники, опытом ее применения. Со своей стороны продолжим вносить вклад в подготовку военных кадров государств Африки, участвовать в обучении африканских миротворцев", – заявил В.Путин в интервью ТАСС.

Владимир Путин дал развернутое интервью по взаимодействию РФ со странами африканского континента информагентству ТАСС по случаю проведения в Сочи саммита Россия-Африка (23-24 октября).