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22.10.2019
ТАСС

"Алмаз-Антей" поставил Минобороны второй за год полковой комплект С-400

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Учения войск ПВО Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области
Учения войск ПВО Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Брага

Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России очередной комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы концерна.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передало Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - сообщили в концерне.

Согласно требованиям Минобороны, при передаче техника прошла контрольные облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Отмечается, что система отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно. Действия военных от начала стрельб и до их завершения сопровождали специалисты концерна "Алмаз-Антей".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", - также приводят в пресс-службе слова генерального директора концерна Яна Новикова.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
22.10.2019 03:31
на следующий день работники алмаза едва могли передвигаться по площадке.
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