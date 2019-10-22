"Алмаз-Антей" поставил Минобороны второй за год полковой комплект С-400

Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России очередной комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы концерна.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передало Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - сообщили в концерне.

Согласно требованиям Минобороны, при передаче техника прошла контрольные облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Отмечается, что система отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно. Действия военных от начала стрельб и до их завершения сопровождали специалисты концерна "Алмаз-Антей".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", - также приводят в пресс-службе слова генерального директора концерна Яна Новикова.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.