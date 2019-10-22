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22.10.2019
Военное обозрение

Корпус морской пехоты США проведёт крупнейшие за три десятилетия учения

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Корпус морской пехоты США готовится к учениям беспрецедентного размаха, сообщает портал Military.com. Десять тысяч бойцов этого рода войск и военнослужащих из стран НАТО собрались в Центре подготовки наземных и воздушных операций, расположенном в калифорнийской пустыне Мохаве для тренировок, которые должны помочь в будущем противостоянии с противником. Добавляется, что учения проводятся на случай боёв с "технологически оснащённым противником" США и союзников.

Источник изображения: cdn.dvidshub.net

Большинство задействованных морских пехотинцев прибыли из базирующейся в Северной Каролине 2-й дивизии КМП, которая около трёх десятилетий не проводила учений такого масштаба. Накануне военные чиновники назвали происходящее "непохожим на любые учения, проводимые здесь ранее". Не скрывается и их настоящая цель: подготовка к столкновению с равным (или сопоставимым) по мощи и возможностям противником.

Тренировки, которые будут проходить до ноября, должны помочь отработать множество ситуаций, включая использование радиоэлектронного вооружения или эвакуацию раненых с поля боя в условиях огневого противодействия.

В прошлом году генерал Дэвид Бергер высказал мнение, что Корпус обязан научить бойцов морской пехоты "думать на ногах". И если они когда-нибудь столкнутся с такими врагами, как Россия или Китай, американские солдаты должны быть уверены в своих знаниях и навыках.

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Китай
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Военные учения
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