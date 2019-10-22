АПЛ вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой

Во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Об этом рассказали "Ведомостям" два человека, близких к Минобороны. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин.

Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. В Минобороны в пятницу не ответили на запрос "Ведомостей".

Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар". "Рязань" является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации.

На момент принятия на вооружение в 1977 г. Р-29Р произвела революцию в боевом ракетостроении: это была первая в мире МБР морского базирования, оснащаемая разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков. Сейчас основной жидкостной морской ракетой является усовершенствованная "Синева", серийно производящаяся на Красноярском машиностроительном заводе и устанавливающаяся на лодки проекта 667БДРМ.

Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан, говорит человек, близкий к Главному штабу ВМФ.