Драники по-флотски

На Балтийском флоте в рамках конференции по питанию прошел День белорусской кухни.

Кулинары в погонах постарались подчеркнуть самобытность рецептов из Республики Беларусь. В столовой мотострелкового полка был воссоздан интерьер белорусского двора. Военнослужащие знакомились с традиционными блюдами белорусов под живое исполнение их народных песен, узнавали об истории и национальных обычаях братской страны.

По мнению специалистов продовольственной службы БФ, национальная кухня Белоруссии вобрала в себя традиции украинской, русской и польской национальных кухонь. Однако самая характерная черта белорусской кухни – преобладание блюд из картофеля. А наиболее любимое блюдо из картошки – это драники. Картофельные блинчики и стали главным украшением стола военнослужащих. В меню имелось и множество других яств по-белорусски. А запить все это можно было узваром – белорусским компотом.

В качестве гостей были приглашены представители белорусской диаспоры Калининградской области и семьи офицеров, имеющих белорусские корни. Конференцию по питанию посетил и командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, с удовольствием сняв пробу на выставке блюд.

Дни национальной кухни проводятся ежемесячно в воинских частях БФ с целью разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)