Сможет ли Сирия повторить для турок "Иловайский котел"

Турецкая армия и формирования протурецких боевиков, занявшие накануне город Рас-эль-Айн, оказались окружены тремя танковыми бригадами сирийской армии.

Стало известно о том, что "Сирийские демократические силы" (SDF), вынужденно пошедшие на выполнение американо-турецкого соглашения и оставившие территорию в районе Ра-эль-Айна, отошли в южном направлении. Казалось бы, основные цели Анкары на данном участке достигнуты. Однако, турецкая войсковая группировка попала в окружение, так как перед этим Дамаск направил на север страны три танковых бригады, поддержанные средствами усиления.

Из провинции Ракка от Табки протурецкие силы поджимают подразделения ВС САР с более, чем двумя десятками танков Т-62. От городов Эль-Хасака и Камышли продвижение агрессора блокируют три танковые бригады, экстренно переброшенные в эти районы.

Депутат сирийского парламента Джансет Казан в интервью российским СМИ заявила, что турецкая армия окружена в Рас-эль-Айне. "Турецкая армия окружена сирийской в приграничном городе Рас эль-Айн на северо-востоке Сирии и недолго будет там находиться", — отмечает Казан.

Аналогичную информацию в социальных сетях подтверждают многочисленные проправительственные активисты. Такие же сведения предоставили официальные лица в Дамаске.

Ранее прошла информация, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность объявления войны Сирии. С его стороны в отношении арабской республики посыпались угрозы. Эрдоган пообещал начать полномасштабные боевые действия против Дамаска, если сирийцы не прекратят помогать курдам.