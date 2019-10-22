НАТО нацелилось на "самую продвинутую и мощную в мире" ПВО

Североатлантический альянс займется разработкой методики проведения учений, которая позволит войскам государств-членов подготовиться к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и маневров (A2/AD), которые может создать Россия.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Научно-техническую организацию НАТО.

Концепция ограничения и воспрещения доступа и маневра подразумевает создание повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника в определенном районе. Достигается это целым комплексом вооружений, к которым относятся, к примеру, системы ПВО.

В Научно-технической организации НАТО сообщили, что возможности России станут для них "труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса". Кроме того, Североатлантический альянс уже сейчас не удовлетворен существующими методиками проведения учений, призванных подготовить войска к действиям в условиях A2/AD.

"Цель данной деятельности - развитие программ и технологий проведения военных учений, а также совершенствование исходных данных, которые НАТО надлежит учитывать при планировании мультидоменных операций таким образом, чтобы решались военные трудности, связанные с возможностями России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра", - говорится в описании проекта.

О возможностях России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра неоднократно писали американские СМИ. Они подчеркивали, что важнейший компонент российской зоны ограничения - система ПВО, которая, по данным журналистов, является "самой продвинутой и мощной в мире".