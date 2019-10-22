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22.10.2019
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" разработана система, обеспечивающая круглосуточную всепогодную посадку БЛА

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ЦАМТО, 21 октября. В рамках научно-технической конференции, состоявшейся в военном инновационном технополисе "ЭРА", была представлена система, предназначенная для круглосуточной всепогодной посадки БЛА различных типов.

Созданный комплекс оборудования позволяет в автоматическом режиме осуществить приземление БЛА при отсутствии сигнала спутниковых навигационных систем и отказе командно-телеметрической радиолинии управления.

Первичной задачей для разработчиков из военного иннограда стало создание технического и программного комплексов, которые позволят производить автоматическое управление снижением и посадкой летательных аппаратов, в том числе беспилотных, в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионавигации. Новая система предполагает использование наземных ориентиров, состоящих из трех инфракрасных маячков, оперативно размещаемых в необходимом месте, и системы технического зрения на БЛА. Бортовой комплекс в автоматическом режиме с помощью камеры с инфракрасным фильтром и вычислительного модуля обнаруживает и распознает ориентиры, вычисляет линейные и угловые координаты и управляет его посадкой в заданную точку.

Актуальность этой разработки постоянно возрастает в условиях все более активного использования армиями различных стран и незаконными вооруженными формированиями беспилотных летательных аппаратов и средств их подавления.

Специалисты технополиса ведут дальнейшую разработку и совершенствование нового комплекса в сотрудничестве с ВУНЦ ВВС "ВВА". Одним из важных направлений в перспективе для применения этой технологии является реализации возможности посадки беспилотных летательных аппаратов различных типов на корабли, которые при выполнении задач могут находиться в процессе движения и сопутствующей морской качки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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