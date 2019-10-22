Тимур Иванов назвал основную цель создаваемой по указу Владимира Путина Военно-строительной компании

ЦАМТО, 21 октября. Создание Военно-строительной компании позволит избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора, заявил в интервью РБК замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, по объему функций и задач, а также территориальному охвату деятельности создаваемая по указу от 18 октября президента Владимира Путина Военно-строительная компания (ВСК) не будет иметь аналогов в России, отмечает РБК.

"Главная задача – вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения", – пояснил РБК Т.Иванов.

В интервью РБК замминистра отметил, что создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, доведя объем работ, выполняемых собственными силами, до 60%, а также упростить бюрократические процедуры.

Как отмечает агентство, в указе о создании ВСК, подписанном Владимиром Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для "обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры".

Завершить создание ВСК планируется в течение трех месяцев.

Как напоминает РБК, до сентября 2017 года вопросами строительства в интересах вооруженных сил занимался "Спецстрой", однако позднее учреждение ликвидировали на фоне скандалов с хищениями и срывами сроков, и Минобороны реорганизовало свой строительный комплекс. В марте 2019 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент России поддержал предложение о создании Военно-строительной публично-правовой компании, которое должно стать финалом преобразований военно-строительного комплекса.