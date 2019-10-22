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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Корвет "Алдар Цыденжапов" спустили на воду на Дальнем Востоке

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Источник изображения: vk.com/mil

Корвет проекта 22380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", строящийся на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, спущен на воду, сообщили в пресс-службе флота.

"Новейший корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", который строится для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, успешно спущен на воду из транспортного дока "Зея", где он находился с 12 сентября, и переведен для завершающего этапа технических работ к достроечному пирсу", – передает сообщение пресс-службы флота ТАСС.

Ожидается, что до конца июня 2020 года корвет переведут на сдаточную базу в Приморье для достройки, завершения швартовных и начала ходовых испытаний.

Корвет "Алдар Цыденжапов" был назван в честь матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении корабля Тихоокеанского флота "Быстрый". Ему было присвоено звание Героя России посмертно. Корабль с именем героя заложили летом 2015 года.

Водоизмещение корветов проекта 20380 достигает около 2,2 тыс. тонн, длина – 104,5 м, ширина – 13 м. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", они также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и зенитными комплексами АК-630 калибра 30 мм, торпедными аппаратами калибра 324 мм. Каждый из таких корветов может нести вертолет.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Компании
АСЗ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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