Как прячутся подлодки
АПЛ ВМФ РФ.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота
В 2014 году ВМС Швеции бросились искать в водах Стокгольмского архипелага таинственную "российскую" подлодку. Спустя пять лет оказалось, что их ввел в заблуждение сломанный метеорологический буй. Между тем экипажи субмарин ВМФ России хорошо знают, как обеспечить собственную скрытность.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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