Как прячутся подлодки

В 2014 году ВМС Швеции бросились искать в водах Стокгольмского архипелага таинственную "российскую" подлодку. Спустя пять лет оказалось, что их ввел в заблуждение сломанный метеорологический буй. Между тем экипажи субмарин ВМФ России хорошо знают, как обеспечить собственную скрытность.