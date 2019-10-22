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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Как прячутся подлодки

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АПЛ ВМФ РФ
АПЛ ВМФ РФ.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В 2014 году ВМС Швеции бросились искать в водах Стокгольмского архипелага таинственную "российскую" подлодку. Спустя пять лет оказалось, что их ввел в заблуждение сломанный метеорологический буй. Между тем экипажи субмарин ВМФ России хорошо знают, как обеспечить собственную скрытность.

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
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