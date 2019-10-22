НАТО решило создать методику учений в условиях российской зоны ограничения маневров

Североатлантический альянс займется разработкой методики проведения учений, которая позволит войскам государств-членов подготовиться к действиям в условиях российской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневров (A2/AD), говорится в проекте на сайте Научно-технической организации НАТО.

Проект рассчитан на 2019-2020 годы. В документе говорится, что "возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", сообщает RT.

Подчеркивается, что это подтверждалось в ходе многочисленных учений и симуляций, "которые проводились западными странами со времен украинских событий 2014 года и ранее".

Концепция ограничения и воспрещения доступа и маневра подразумевает создание повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника в определенном районе, которая, как правило, достигается целым комплексом вооружений. К ним, к примеру, относятся системы ПВО.

В настоящее время в НАТО не удовлетворены существующими методиками проведения учений, призванных подготовить войска к действиям в условиях A2/AD.

В описании проекта говорится, что новая методика призвана развивать программы и технологии проведения военных учений, а также совершенствовать исходные данные, которые НАТО "надлежит учитывать при планировании мультидоменных операций таким образом, чтобы решались военные трудности, связанные с возможностями России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра".

О возможностях России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра неоднократно писали, в частности, в американском журнале The National Interest. Издание отмечало, что Россия опережает США в области создания сдерживающих "защитных сфер" при помощи ракетных систем.

Кроме того, авторы издания подчеркивали, что важнейшим компонентом российской зоны ограничения доступа является комплексная система ПВО, которая, вероятно, является "самой продвинутой и мощной в мире".

Кроме того, в США признавали, что Россия опережает их в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и это угрожает западному доминированию в мире.

Ольга Никитина