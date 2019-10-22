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22.10.2019
Интерфакс-АВН

ВТС с Россией усилило боевой потенциал сербской армии - министр обороны республики

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Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии
Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.
Источник изображения: ист. indiedb.com

Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Боевая техника, переданная Россией Сербии, усилила национальные Вооружённые силы, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в понедельник.

"Самолёты "МиГ" в хорошем состоянии, летают", - сказал Вулин на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которые прошли "на полях" Пекинского Сяншаньского форума.

По словам министра, боевые машины БРДМ-2 российского производства также усилили Вооружённые силы Сербии.

"Мы очень горды, что российское оружие было с нами на военном параде в Белграде, который прошёл в ознаменование 75-й годовщины освобождения города от гитлеровских захватчиков", - сказал Вулин.

Он поблагодарил Шойгу за личное участие в развитии ВТС России м Сербии. "Оно развивается так, как мы и договорились", - сказал министр.

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