ВТС с Россией усилило боевой потенциал сербской армии - министр обороны республики
Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Боевая техника, переданная Россией Сербии, усилила национальные Вооружённые силы, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в понедельник.
"Самолёты "МиГ" в хорошем состоянии, летают", - сказал Вулин на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которые прошли "на полях" Пекинского Сяншаньского форума.
По словам министра, боевые машины БРДМ-2 российского производства также усилили Вооружённые силы Сербии.
"Мы очень горды, что российское оружие было с нами на военном параде в Белграде, который прошёл в ознаменование 75-й годовщины освобождения города от гитлеровских захватчиков", - сказал Вулин.
Он поблагодарил Шойгу за личное участие в развитии ВТС России м Сербии. "Оно развивается так, как мы и договорились", - сказал министр.
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