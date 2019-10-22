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22.10.2019
Интерфакс-АВН

В Эстонии во внеочередных учениях резервистов приняли участие 77% военнослужащих запаса

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Парад эстонских войск в Нарве, Эстония
Парад эстонских войск в Нарве, Эстония.
Источник изображения: В© AP Photo, Liis Treimann

Таллин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - В экстренных внеочередных учениях резервистов Okas в Эстонии приняли участие 77% военнослужащих запаса, сообщает пресс-служба Главного штаба Сил обороны республики.

Всего на учения, которые завершились в минувшее воскресенье, были мобилизованы 2 тыс. 170 человек, из которых повестки получили 1902 человека, на сборы явились 1464 резервиста. По уважительной причине были освобождены от сборов 160 человек. Еще 268 запасников не прибыли на место сбора и ничего не сообщили о причинах отсутствия. С ними будет проведено отдельное разбирательство, говорится в сообщении.

Решение о проведении учений было принято на селекторном совещании правительства Эстонии 15 октября. Резервисты, приписанные к 61-му батальону тыла, должны были явиться в свои подразделения в тот же день.

16 октября правительство Эстонии приняло решение экстренно призвать резервистов 23-го пехотного батальона.

В сообщении военного ведомства Эстонии отмечается, что впервые в рамках подобных учений в течение двух дней были мобилизованы военнослужащие запаса сразу нескольких подразделений.

Целью учений была проверка механизма мобилизации резервистов, начиная от решения правительства и до исполнения приказа конкретными военнослужащими, сообщили в Главном штабе Сил обороны Эстонии.

"Оборонная модель Эстонии построена на армии резервистов и потому мы должны их созывать для поддержания навыков и проверять на деле, насколько мы готовы реагировать в реальной обстановке", - отметили в штабе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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