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22.10.2019
ТАСС

Шойгу: милитаризация космоса входит в число главных угроз международной безопасности

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Российское военное ведомство намерено и впредь ориентироваться на тесную работу со всеми, кто заинтересован во взаимодействии и развитии мер доверия в военной области, отметил глава Минобороны

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Вовлечение стран в гонку вооружений, милитаризация космоса и киберпространства являются самыми опасными явлениями в сфере международной безопасности, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня наиболее опасные явления в сфере международной безопасности - это вовлечение стран в гонку вооружений за счет размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу", - сказал он на пленарном заседании Сяншаньского форума.

"Понимание данных проблем и готовность их решать путем диалога - главная цель мирового сообщества и государств, перед которыми стоят эти вызовы", - считает министр. Он заверил, что российское военное ведомство "намерено и впредь ориентироваться на тесную работу со всеми, кто заинтересован во взаимодействии и развитии мер доверия в военной области".

Сяншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Китай
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Шойгу Сергей
Проекты
Кибербезопасность
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