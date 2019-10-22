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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США описали возможности напугавшего НАТО "до жути" советского истребителя

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Самолет МиГ-25
Самолет МиГ-25 с низконапорными одноконтурными ТРДФ Р-15-300, выпускавшийся в модификациях перехватчика, разведчика-бомбардировщика и самолета для борьбы с ПВО, имел форсажный сверхзвуковой крейсерский режим полета.
Источник изображения: avia-simply.ru

Американский портал We Are The Mighty рассказал о возможностях советского истребителя МиГ-25, напугавшего США и остальных членов НАТО тем, что оказался "до жути" быстрым и мощным.

Военная машина, созданная еще в СССР более 50 лет назад, выглядит громоздкой в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколения, и ему не достает лоска Миг-29 и еще более "зловещих" F-35, F-22 и Су-57, однако эта разработка "напугала США и остальных членов НАТО", поскольку МиГ-25 был не только "до жути" быстрый и мощный – его конструкция предполагала, что он может быть очень маневренным, а к этому западные инженеры лишь стремились, передает РИА "Новости".

Авторы статьи обращают внимание, что советские разработчики оснастили истребитель двумя турбореактивными двигателями, которые позволили летательному аппарату разгоняться до скорости 2,8 маха и даже до 3,2 маха, если пилоты готовы были подвергнуть двигатели риску.

В заключении портал пишет, что истребитель Миг-25 до сих пор остается самым быстрым в мире, а теперь он еще и оснащен арсеналом, который может "испарить слезы на лице пилотов", однако, по мнению автора статьи, это не имеет значения, поскольку в небе ему "не с чем сражаться".

Издание также напоминает, что в 1976 году советский летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию и передал иностранным властям летательный аппарат. В тот момент американские специалисты выяснили, что самолету не достает РЛС для обнаружения и поражения низколетящих целей, из-за чего пилоты не могли одновременно видеть самолеты противника перед и под собой. Поэтому, пишет издание, им приходилось спускаться для сражения с другими истребителями, и в этом случае они теряли преимущество от высокой скорости из-за недостаточной маневренности.



Антон Никитин

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
F-22
F-35
МиГ-25
МиГ-29
ПАК ФА
Проекты
NATO
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