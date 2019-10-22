Войти
22.10.2019
Интерфакс-АВН

Отношения Москвы и Пекина вступают в новую эпоху - Шойгу

458
0
0
Российско-китайские учения
Российско-китайские учения.
Источник изображения: chinarussia.info

Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Российско-китайское военное сотрудничество является важным звеном в отношениях между Москвой и Пекином, стратегическое партнёрство двух стран вступает в новую фазу развития, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ярким примером равноправного и взаимовыгодного сотрудничества считаем российско-китайские отношения стратегического взаимодействия, которые вступают в новую эпоху своего развития. Важную роль в них играют мероприятия военной направленности", - сказал министр в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Он напомнил, что в июле состоялось первое совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в ходе которого лётчики России и Китая вместе отработали поставленные задачи.

В прошлом году китайский воинский контингент участвовал в манёврах "Восток", а в этом году - в стратегических командно-штабных учениях "Центр", сказал Шойгу.

По его словам, ежегодно проводится российско-китайское учение "Морское взаимодействие", которое даёт возможность военным двух стран обмениваться опытом боевой подготовки, планирования и проведения учений.

"Этим летом, - сказал Шойгу, - Китай не только принял самое активное участие в Армейских международных играх, но и провёл на своей территории четыре конкурса, в которых китайским военнослужащим не было равных".

Пользуясь случаем, Шойгу пригласил присутствующие на форуме страны принять участие в следующем году в Армейских международных играх, Международном военно-техническом форуме "Армия" и Московской конференции по международной безопасности, проводимых под эгидой Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
05.09.2019
США утроили безудержную травлю в отношении Китая, России и ряда других стран - китайский военачальник
04.06.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
24.01.2018
Шойгу пригласил министра обороны Вьетнама в Москву на конференцию по безопасности
10.03.2017
Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
09.08.2016
Участники "Военно-медицинской эстафеты" примут участие в конгрессе в Санкт-Петербурге
06.08.2015
Министр обороны России дал старт международному конкурсу летного мастерства «Авиадартс-2015»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой