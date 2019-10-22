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22.10.2019
ИноСМИ

Hamshahri (Иран): российский "Охотник" недосягаем для радаров!

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Первый полет новейшего беспилотника "Охотник"
Первый полет новейшего беспилотника "Охотник".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Российская компания "Сухой" интенсифицирует выпуск самолетов шестого поколения, в частности, недосягаемого для радаров беспилотника С-70. Создание беспилотника "Охотник" ведется уже около десятилетия, его конструкция делает аппарат неуловимым для радаров.

Российская компания "Сухой", выпускающая военные самолеты модификации СУ ("Сухой") интенсифицирует выпуск самолетов шестого поколения, в частности, недосягаемого для радаров беспилотника С-70. Создание беспилотника "Охотник" ведется уже около десятилетия - оно началось еще в 2011 году, когда Министерство обороны России поставило перед компанией вопрос о налаживании выпуска беспилотников и так называемых самолетов-шпионов. Появление первых моделей беспилотных летательных аппаратов и первые успешные наземные испытания восходят еще к 2014 году, первый же образец, способный к самостоятельному полету, был построен в июне 2017 года.

В 2018 году прошли первые испытания образца летательного аппарата, управляемого автоматически и способного развивать максимальную скорость 200 километров в час.

В мае нынешнего, 2019 года, были выполнены испытательные полеты в летно-испытательном центре имени В.П. Чкалова, в городе Ахтубинск Астраханской области - образцы самостоятельно поднялись в воздух, в течение 20 минут совершив испытательные полеты на высоте 600 метров.

В сентябре нынешнего, 2019 года, Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого полета "Охотника" - он совершал полет совместно с российским боевым истребителем Су-57.

Дизайн "Охотника" имеет возможность имитировать в полете "крыло птицы", то есть самостоятельно регулировать форму крыльев. В его строительстве используют композитные материалы и разного типа покрытия, которые делают аппарат неуловимым для радаров противника. Взлетная масса аппарата составляет 20 тонн, размах крыльев составляет 20 метров. Аппарат оснащен турбореактивным двигателем типа AL-31F. Данный тип аппарата, как сообщается, сможет, неся с собой также военный груз, развивать скорость до 1000 километров в час. Предполагается, что Охотник будет широко использоваться для совместных полетов с боевым истребителем Су-57 при выполнении последним боевых задач, являясь так называемым "высокоскоростным помощником" в осуществлении боевых операций.

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