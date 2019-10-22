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22.10.2019
ТАСС

Шойгу: турецкая операция в Сирии может привести к "обратной миграции" боевиков

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

В Сирии в результате действий турецкой армии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев, отметил Глава Минобороны

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил об опасности всплеска "обратной миграции" боевиков из Сирии из-за операции, начатой на севере страны Турцией.

"В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", - сказал Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума.

По словам министра, "налицо необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде". "В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Шойгу.

Он также отметил, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) после поражения в Сирии "значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии", причем ее лидеры заявляют о включении в состав своего "халифата" территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и части Таиланда.

"В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину", - сказал российский министр.

При этом, подчеркнул он, "еще несколько лет назад считалось, что терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индонезия
Китай
Малайзия
Россия
Сингапуp
Сирия
Таиланд
Турция
Филиппины
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Шойгу Сергей
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