"Росатом" рассекретил поручение о создании первой советской атомной бомбы

Госкорпорация "Росатом" опубликовала рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру – Конструкторскому бюро №11 (КБ-11) во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года.

В числе рассекреченных документов на портале "История Росатома" опубликовано поручение первого руководителя атомной отрасли СССР Бориса Ванникова директору Конструкторского бюро №11 Павлу Зернову во исполнения постановления совета министров СССР от 21 июня 1946 года.

В этом документе Совмин СССР обязал КБ-11 "создать под научным руководством Лаборатории №2 реактивный двигатель "С" (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)", передает РИА "Новости".

"Реактивным двигателем "С" в целях сохранения секретности тогда именовалась атомная бомба. "Тяжелым топливом" назывался оружейный плутоний, а "легким топливом" – оружейный уран. КБ-11 был главной конструкторской организацией по созданию атомной бомбы (сейчас это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в Нижегородской области). Лаборатория №2 Академии наук СССР была научным штабом советского атомного проекта (ныне это Курчатовский институт).

В ходе атомного проекта было решено сосредоточить усилия на создании бомбы РДС-1 на основе оружейного плутония. Испытание атомного заряда для РДС-1 успешно состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

Газета ВЗГЛЯД писала о рассекреченных деталях советской атомной "головоломки".

Антон Никитин