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22.10.2019
Известия.ru

В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Скрынников

Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.

МиГ-25 — самый быстрый и самый высоко летающий истребитель в мире, созданный более 50 лет назад и используемый до сих пор.

В материале рассказывается, что когда в 1976 году летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию, американские инструкторы смогли оценить его возможности.

После разборки, изучения, последующей сборки и испытаний самолет признали по-настоящему уникальным, сверхманевренным и быстрым.

"Он почти всегда будет иметь преимущество в скорости и высоте по сравнению с самолетами НАТО, но не может извлечь из этого выгоду", — говорится в статье.

Автор объясняет это отсутствием у МиГ-25 радара, который может видеть впереди истребителя и одновременно представлять пилоту четкую картину о том, что происходит внизу. Поэтому МиГ-25 вынуждены будут спускаться, чтобы сражаться с другими истребителями. Однако из-за того, что самолет не отличается суперманевренностью, в такой ситуации маловероятно, что он сможет увернуться от ракет противника и выиграть воздушный бой.

Накануне американское издание Military Watch рассказало о самом опасном российском военном корабле.

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
МиГ-25
Проекты
NATO
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