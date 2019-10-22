Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха

Российские самолеты совершат наблюдательные полеты над территориями Польши и США в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России "Красная звезда".

С 21 по 25 октября Ан-30Б пролетит 1,4 тысячи километров над Польшей, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Также он рассказал, что с 21 по 26 октября российский самолет Ту-154 совершит наблюдательный полет над Соединенными Штатами. Максимальная дальность полета над США составит 5,1 тысячи километров.

Отмечается, что маршрут российских самолетов согласован со специалистами из США и Польши. Эксперты будут контролировать соблюдение Россией международного Договора по открытому небу.

14 октября сообщалось, что турецкий самолет пролетит над Россией. Россия, в свою очередь, совершит разведывательный полет над Румынией. Все полеты состоятся в рамках договора.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим его странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.