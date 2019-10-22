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22.10.2019
ТАСС

Минобороны РФ: военные США заинтересованы в Договоре по открытому небу

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В Вашингтоне есть как сторонники участия в договоре, так и противники, отметил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны России Сергей Рыжков

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах. Об этом рассказал газете "Красная звезда" начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков.

"Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полетов над Россией США заявили 21 полет. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов. Таким образом, очевидно, что американские военные в ДОН [Договоре по открытому небу] заинтересованы", - сказал изданию Рыжков.

По его словам, в Вашингтоне есть как сторонники участия в договоре, так и противники, которые считают, что наблюдательные полеты можно заменить мониторингом со спутников. Кроме того, он связал выдвигаемые США в адрес России обвинения в нарушении ряда положений этого соглашения с тем, что Москва опередила партнеров на направлении внедрения передовых технологий в рамках договора "примерно на пять-шесть лет".

В октябре телекомпания CNN сообщила, что американские власти вскоре официально объявят о планах выйти из Договора по открытому небу. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. При этом еще в 2017 году Вашингтон, неоднократно обвинявший Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений, ввел ограничения в отношении российских наблюдательных полетов над США. Москва, выдвигавшая встречные претензии, вскоре ответила зеркально.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году представителями 23 стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала соглашение в мае 2001 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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