Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику

Новинки бронетехники на выставке AUSA 2019

В США завершилась ежегодная выставка-конференция Ассоциации армии США AUSA-2019. В этом году мероприятие примечательно тем, что на нём массово представлены первые результаты работ по программам перевооружения бронетанковых частей американской армии. О наиболее важных новинках в материале "Известий".

Пентагон троицу любит?

Пожалуй, один из самых интригующих вопросов, оставшихся после выставки — что происходит с Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), программой по замене устаревающего парка БМП M2 Bradley армии США.

Вкратце предыстория такова. К началу октября нынешнего года в конкурсе оставались всего два потенциальных поставщика: германо-американский тандем Raytheon Rheinmetall и "своя" General Dynamics Land Systems.

К 1 октября претендентам нужно было предоставить по одному прототипу для оценки. Затем армия должна была выбрать две компании-победителя, каждая из которых получила бы финансирование на создание 14 опытных образцов. 4 октября появилось сообщение, что предлагаемый Raytheon Rheinmetall БМП Lynx дисквалифицирован из-за того, что прототип не был вовремя доставлен для испытаний на абердинском полигоне в США. В результате к началу выставки-конференции сложилась крайне неопределённая ситуация.

БМП KF41 Lynx от Rheinmetall Источник изображения: Фото: flickr.com/Alex T

Во-первых, оставшееся предложение от GDLS явно не позволит провести полноценные сравнительные испытания, а значит и выбрать лучший вариант.

Во-вторых, если немцы уже имеют готовую, зрелую и испытанную платформу, то о прототипе от GDLS известно не слишком много — предположительно это будет полностью новая боевая машина "точно отвечающая требованиям тендера".

Директор GDLS по стратегическому развитию Кит Баркли отметил, что работа над ней началась ещё до того, как армия решила искать преемника БМП "Брэдли" по программе OMFV, так что потребовались значительные усилия, чтобы спрогнозировать будущие требования.

Трудно сказать, удалось ли специалистам General Dynamics предугадать и точно "вписаться" в 100 обязательных и 6 обсуждаемых требований армии США к перспективной боевой машине. Есть основания в этом сомневаться.

Каково положение дел на текущий момент? Армейское руководство по прежнему намерено выдать два контракта на создание прототипов к марту следующего года, однако воздерживается от подробных комментариев.

Представители Raytheon Rheinmetall говорят, что "разочарованы, но не побеждены" и продолжают настаивать, что Lynx примет участие в конкурсе. Поводом для их оптимизма может служить, например, тот факт, что нынешний министр обороны США Марк Эспер ранее работал вице-президентом Raytheon по связям с органами государственной власти.

Министр обороны США Марк Эспер Источник изображения: Фото: REUTERS/Erin Scott

Кроме того, наличие в конкурсе всего одной машины ставит под угрозу всю программу и увеличивает вероятность, что в процесс вмешается Пентагон или Конгресс. В этом случае либо тендер перезапустят, либо условия смягчат и другим компаниям разрешат принять участие в следующем этапе.

В случае же, если всё останется без изменений, у программы OMFV есть риск последовать за программами Future Combat System 1999 года и Ground Combat Vehicle 2009 года — то есть провалить давно назревшую замену БМП "Брэдли" уже в третий раз.

Пушка побольше

В этом году явно заметно стремление немецких оборонных концернов показать "лицом" как можно больше своей продукции — от новых боеприпасов до бронетехники.

Одна из наиболее заметных новинок — это перспективная 130-мм гладкоствольная танковая пушка от Rheinmetall. О её разработке было известно достаточно давно, а макет показывали публике ещё в 2016 году на выставке в Париже.

130-мм гладкоствольная танковая пушка Rheinmetall Источник изображения: Фото: twitter.com/Rheinmetall Group

Производители заявили рост эффективности на 50% при увеличении калибра на 8%. Также известно, что на недавних испытаниях обстреливали цель размером с лист бумаги формата A4 с дистанции в 1000 м. Результат: 10 попаданий из 10 выстрелов. Впрочем, эти цифры носят, скорее, рекламный характер и могут не отражать реальных характеристик новой "стотридцатки".

Вес пушки 3 тонны, длина 6,6 м. Поскольку увеличение калибра повлекло неизбежное увеличение размера (до 1,5 м) и веса унитарных боеприпасов, в перспективном танке появится автомат заряжания. Кроме того, по сообщению представителей концерна Rheinmetall, начались работы над новой необитаемой башней.

Надо сказать, что новый продукт нацелен сразу на несколько рынков. Во-первых, пользователям основных боевых танков "Леопард 2" — а это 18 стран, к которым скоро присоединится Венгрия — будет предложено некое решение по перевооружению старых моделей со 120-мм пушками на новые 130-мм.

Во-вторых, новую "стотридцатку" планируют предложить американцам для использования в перспективном основном боевом танке нового поколения. Эта машина разрабатывается по программе Decisive Lethality Platform (DLP) и должна стать "преемником" танка M1 Abrams.

Танк M1 Abrams Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/U. S. Army

Наконец, в-третьих, новой 130-мм пушкой хотят вооружить Main Ground Combat System (MGCS) — танк нового поколения совместной франко-германской разработки.

Смотр роботерии

"Основное блюдо" выставки-конференции этого года — это прототипы боевых роботизированных платформ. Производители из разных стран всерьёз готовятся к участию в конкурсе на поставку боевых машин по программе RCV (Robotic Combat Vehicles) — части глобального плана обновления бронетехники армии США, Next Generation Combat Vehicle (NGCV).

Планируется создание боевых роботов в трёх вариантах — лёгком, среднем и тяжелом (RCV-L, RCV-M и RCV-H). Известно, что в марте 2020 года армия США подпишет контракты на производство прототипов легкой и средней платформ — по 4 каждого вида. Компаниям нужно будет изготовить их в течение следующих 12 месяцев после чего начнётся серия демонстраций и экспериментов. По результатам, к 2023 году будет принято решение о продолжении испытаний или начале производства выбранных образцов.

Прототип средней роботизированной платформы Ripsaw M5 Источник изображения: Фото: twitter.com/FLIR

Из представленных на выставке демонстраторов несколько заслуживают особенно пристального внимания.

Во-первых, это Ripsaw M5 от компании Textron Systems при участии дочерних предприятий Howe & Howe и FLIR Systems. Интересно, что машина отвечает требованиям сразу и к лёгким, и к средним платформам. По словам старшего вице-президента Howe and Howe, Майка Хоу, "с инженерной точки зрения, было разумно разработать Ripsaw как среднюю машину, а потом облегчить её". По мнению специалистов Textron, масса лёгкой машины будет примерно в 7,5, а средней — 10,5 тонн.

Примечательно, что "масштабируемость" платформы рассматривается как одно из основных преимуществ. "Нужна ли вам полезная нагрузка в 6000 фунтов или в 1000 фунтов (2721 и 453 кг) — машина использует одно и то же шасси и элементы подвески с незначительными отличиями, которые можно изменять. Никто до нас не делал такого для армии США", — заявил Хоу.

На выставке M5 демонстрировался с башней Kongsberg MCT-30 с 30-мм пушкой. Возможность замены боевых модулей предусмотрена. Помимо этого Ripsaw оснащен гибридным электродвигателем (прототип развивает скорость до 40 км/ч), системой ситуационной осведомленности FLIR 360°, а также двумя видами беспилотников — наземным и воздушным FLIR R80D Skyraider UAV.

Легкая роботизированная машина Wiesel Wingman от Rheinmetall Источник изображения: Фото: twitter.com/Rheinmetall Group

Второй интересный образец — это Wiesel Wingman от Rheinmetall, который позиционируется в качестве лёгкой роботизированной машины (RCV-L).

Согласно данным концерна, Wiesel — полностью цифровая, "включая элементы трансмиссии", машина. Она может нести разведывательный дрон и оснащаться различными боевыми модулями, включая широко используемые американской армией дистанционно-управляемые боевые модули CROWS.

Надо отметить, что немцы и тут идут по натоптанной тропинке, предлагая проверенное решение на базе двух испытанных платформ — "носителя вооружений" Wiesel Digital (в основе Wiesel 2) и колёсной Mission Master UGV. Обе машины разрабатываются уже достаточно давно и проходили испытания в том числе и в американской армии. Что немаловажно, существует большое количество вариантов Wiesel 2 — от установки ПВО до бронированной скорой помощи. Ведутся работы над роботизированной машиной для французской армии, Wiesel 2 SYRANO. Все это вполне может сыграть в пользу немецких оружейников в предстоящем конкурсе.

Тяжелая роботизированная машина от BAE Systems Источник изображения: Фото: twitter.com/BAE Systems, Inc.

И, наконец, третий — это демонстратор в "тяжёлом весе" от BAE Systems — Robotics Technology Demonstrator (RTD). Как и Ripsaw, эта боевая машина выставлялась с 30-мм пушкой, однако Джим Миллер, директор по развитию бизнеса BAE Systems, заявил, что "в будущем может быть рассмотрена возможность установки 50-мм пушки".

Прочее оснащение представлено системой пассивных контрмер RAVEN, системой ситуационной осведомленности с обзором на 360° и привязным дроном. Однако самый интересный элемент RTD — это наличие т. н. "сумчатого робота" от Ghost Robotics. Проще говоря, автоматизированной системы ("матери"), несущей одного или нескольких более мелких роботов ("сыновей").

Конечно, пока трудно сказать какая из машин доберётся до серийного производства, ведь "гонка" даже не началась. Однако уже сейчас можно представить какой будет "роботерия" американской армии. Доминирующие характеристики всех машин-демонстраторов — это универсальность, модульность, высокая тактическая маневренность и "продвинутая" электроника, включая системы разведки, наблюдения и ситуационной осведомлённости.

Также производители заявляют авиатранспортабельность — либо одна машина на внешней подвеске вертолётов CH-47 или CH-53, либо две машины в грузовом отсеке самолёта C-130. Не исключено, что в будущем добавится ещё и авиадесантируемость. Всё это позволит существенно повысить возможности лёгких и аэромобильных подразделений и соединений и как нельзя лучше вписывается в концепцию "многосредной войны" над которой сейчас активно работают американские военные.

В результате армия рассчитывает получить гибкий инструмент, подходящий для широкого спектра задач — от разведки до огневой поддержки, при серьёзной защите и живучести.

Планы, надо сказать, амбициозные. Будут ли они реализованы — станет понятно уже в ближайшие годы.

Алексей Тарасов