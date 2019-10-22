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22.10.2019
Интерфакс-АВН

Международный аэронавтический конгресс начинает свою работу в Вашингтоне

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Россию представит исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Международный аэронавтический конгресс (IAC2019) начинает свою работу в столице Соединенных Штатов Америки.

Мероприятие пройдет с 21 по 25 октября. Конгресс является ежегодным и проводится под эгидой Международной федерации астронавтики в разных странах мира. В прошлом году он проходил в немецком Бремене, в 2020-м его проведение запланировано в Дубае. Мероприятие собирает руководителей и специалистов аэрокосмических агентств мира, на нем обсуждаются актуальные проблемы освоения космического пространства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", российскую делегацию на IAC2019 возглавит исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергей Крикалев. Помимо участия в пленарном заседании, он проведет ряд двусторонних встреч с представителями европейских стран и Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на конгресс не полетит. Он находится несколько лет под санкциями и уже как минимум дважды не смог получить визу в США. В начале 2019 года из-за давления американских законодателей главе NASA Джиму Брайденстайну пришлось дезавуировать свое приглашение Рогозину в США. О вторичном отказе в выдаче визы Рогозину стало известно в конце сентября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 25 сентября, что США отказались выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В частности, в визе отказали Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву.

Рогозин спокойно относится к нахождению под санкциями и заявляет, что они не мешают ему работать.

"Я с 2014 года под санкциями, мне это никак не мешает руководить "Роскосмосом" и общаться с моими американскими или европейскими коллегами. Эти санкции - они бесполезны, непродуктивны. Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН, наверное, это совершенно неправильная ситуация и тому будет дана необходимая оценка", - сказал Рогозин на пресс-конференции 25 сентября.

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