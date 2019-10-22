150 кВт против дронов: США вооружаются лазерами

США оснастят корабль USS Portland первым боевым лазером

В США создали высокоэнергетическую лазерную систему для борьбы против небольших лодок и беспилотных летательных аппаратов. Оружие будут размещать на недавно построенном транспорте-доке USS Portland. Ранее о лазерном оружии говорил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике. По его убеждению, оно будет определять боевой потенциал российской армии и флота на весь XXI век.

Американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, Northrop Grumman в рамках секретной программы SSL-TM создала высокоэнергетическую лазерную систему.

SSL-TM имеет задачей создание размещаемого на морских судах лазера с мощностью луча до 150 кВт, который обеспечит повышенную эффективную борьбу против небольших лодок и беспилотных летательных аппаратов.

Еще в январе 2018 года командование военно-морских сил США объявило, что намерено установить лазер SSL-TM на недавно построенном транспорте-доке USS Portland (LPD-27). Сейчас судно находится в калифорнийском городе Сан-Диего, куда, как сообщает американский портал The Drive, накануне был доставлен и лазер.

Командование ВМС также намерено сделать программу SSL-TM одним из шагов на пути к созданию еще более мощных лазерных систем под общим названием Navy Laser по увеличению мощности оружия надводного флота.

В прошлом месяце сообщалось, что в Самаре создали экспериментальную лазерную установку, которая может защитить Землю от астероидов.

Об этом рассказали в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени Королева.

Как стало известно, установку разработали ученые из данного университета, а также их коллеги из филиала Физического института имени Лебедева РАН и университета Эмори (США).

Отмечалось, что на основе подобных лазерных установок в будущем возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты. Кроме того, данную технологию можно будет использовать в промышленности.

Как указывалось в описании, в экспериментальной лазерной установке используется излучение диодных лучей и атомы инертных газов. Это позволяет формировать более мощный и качественный потока лучей.

В июне нынешнего года стало известно, что российские армия и флот в скором времени получат на вооружение совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он отметил, что первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

Чуть ранее о лазерном оружии говорил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике. По его убеждению, оно будет определять боевой потенциал российской армии и флота на весь XXI век.

По этой причине создание боевых лазерных комплексов тактического уровня стало одной из главных тем для обсуждения на совещании, посвященном развитию воздушно-космических сил РФ.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Я имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня", - сказал глава государства перед совещанием.

Президент напомнил, что на сейчас войсковую эксплуатацию проходит лазерный комплекс "Пересвет", о котором впервые стало известно широкой общественности из послания российского лидера Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

"Мы хорошо знаем о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае, там, где нужнее всего", - подчеркнул глава государства.

Во время выступления он не вдавался в детали этого вида оружия. Тем не менее, как он отметил, "специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности".

"Пересветы" заступили на опытно-боевое дежурство в частях Вооруженных сил России 1 декабря прошлого года.

Личный состав этих подразделений и боевые расчеты комплекса предварительно проходили теоретическую и практическую переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В июле прошлого года российское оборонное ведомство сообщало, что для эксплуатации системы "подготовлена необходимая инфраструктура, в том числе помещения для техники и дежурных смен".

Как указали в газете Минобороны "Красная звезда", "Пересветы" основаны на "новых физических принципах".

При этом какие именно принципы имеются в виду, не уточняется. Большая часть информации о комплексе засекречена. В то же время эксперты высказывают мнение, что он может выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Рафаэль Фахрутдинов