MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"

Председатель фракции Левых в Бундестаге Дитмар Барч подчеркнул в интервью немецкому телеканалу MDR, что в Крыму не было ни войны, ни убитых. Тем не менее против России до сих пор действуют санкции. А вот в адрес Турции с ее наступлением на севере Сирии со стороны ЕС и США звучат лишь призывы.

В интервью с Председателем фракции Левых в Бундестаге Дитмаром Барчем обсуждался вопрос, не применяются ли к турецкой военной операции на севере Сирии двойные стандарты. В адрес турецкого президента Эрдогана со стороны ЕС и США звучат в основном призывы. А вот в случае аннексии Крыма Россией против страны до сих пор действуют санкции.

"Эти события отчасти можно сравнивать, но в целом речь идет о другом - в Крыму не было войны и убитых. А здесь - страна НАТО, которая получает оружие из Германии и фактически нападает на другую страну. Это неприемлемо", - полагает Дитмар Барч.

Он утверждает, что в Крыму не было войны и убитых. Так ли это?

Война в Крыму?

Оговоримся сразу: войны в прямом смысле слова в Крыму не было, здесь Барч прав, объясняет Штеффен Халлинг, эксперт по Украине Фонда науки и политики.

Однако политолог отмечает: "То, что в Крыму не было войны, не означает, что можно говорить о мирном акте. Напротив, Россия в Крыму активно угрожала и совершила аннексию с использованием военной силы. Это значит, что в Крыму, конечно, случилось нападение, военное нападение, которое привело к изменению границ".

Взгляд в прошлое: ноябрь 2013 года

Тогдашний украинский президент Виктор Янукович отказался подписывать так называемое соглашение об ассоциации с ЕС. Сотни тысяч украинцев несколько месяцев митинговали на Майдане в Киеве, выступая за проевропейский курс страны. Под давлением протестов в феврале 2014 года власть перешла к переходному правительству, что привело и к конфликту на автономном полуострове Крым.

"Вначале вооруженные лица, которые называли себя силами самообороны русскоговорящего населения Крыма, заняли здание парламента автономной республики Крым в составе Украины. Одновременно российский спецназ без воинских знаков различия оккупировал украинские административные и военные ведомства и все транспортные пути в Крыму".

Дело не дошло до вооруженных столкновений или войны, но это, по мнению Халлинга, связано прежде всего с тем, что украинские военные оказывали пассивное сопротивление и в определенный момент вывели из Крыма свои войска.

Были смертельные случаи

"Не было жертв военных действий, но в ходе демонстраций так называемых пророссийских и проукраинских активистов были смертельные случаи, как и позднее при преследовании крымских татар", - утверждает Халлинг.

Международные СМИ сообщали по крайней мере о двух погибших демонстрантах. Кроме того, крымскотатарский активист был похищен, а позже найден мертвым.

Спорный референдум

В ходе спорного референдума в марте 2014 года, явка на который составила 83%, по российским данным, за воссоединение с Российской Федерацией проголосовали 97%.

Нельзя сказать, что эта аннексия, до сегодняшнего для не признанная на международном уровне, полностью обошлась без боевых действий и жертв, заявляет Халлинг. "Конечно, нужно учитывать, что сразу после аннексии Крыма начался конфликт в Донбассе, который был развязан так называемыми сепаратистами в результате российских действий в Крыму. Таким образом, там были и есть игроки, которые могли себе представить, что Россия, вероятно, поступит, как в Крыму, - то есть относительно быстро включит эти территории в Российскую Федерацию", - говорит политолог.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже пять лет. По данным ООН, он унес жизни 13 тысяч человек. Свыше миллиона вынуждены были покинуть свои дома.

Каролин Фрёлих (Carolin Frhlich)