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21.10.2019
Lenta.ru

США получили новый боевой лазер

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Источник изображения: Фото: The Drive

Американские военные получили новую систему лазерного оружия. В ближайшее время она будет установлена на десантный корабль-док ВМС США "Портленд", сообщает The Drive.

Систему разместят на корабле в опытных целях.

Боевой лазерный комплекс, разработанный в рамках программы SSL-TM, был доставлен на базу американского флота в штате Калифорния. Мощность лазерного луча данной системы достигает 150 киловатт, что позволяет поражать, например, небольшие катера и беспилотники на расстоянии как минимум трех километров.

О планах оснащения "Портленда", новейшего десантного корабля-дока, лазерной системой было официально объявлено в 2018 году. Тогда же американские военные сообщали, что испытать вооружение планируется в четвертом квартале 2019-го.

В предыдущие годы США неоднократно испытывали различные лазерные системы как на кораблях, так и на воздушных судах. Еще в 2012-м на одном из американских миноносцев тестировался лазер LaWS, а в 2017-м компания Raytheon по заказу Пентагона испытала боевой лазер для оснащения вертолетов "Апач".

В Вооруженных силах России, согласно открытым данным, поставлен на боевое дежурство сухопутный лазерный комплекс "Пересвет". По мнению экспертов, его можно применять для противодействия беспилотникам и для прикрытия стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет от разведывательных спутников, однако работа комплекса пока не демонстрировалась.

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Страны
Россия
США
Продукция
AH-64
Пересвет
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Raytheon
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