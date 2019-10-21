Уходят в Ирак: США разбомбили свою базу в Сирии

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Военные США разбомбили свою авиабазу Клейб на северо-востоке Сирии. Это было сделано в рамках операции по выводу войск из Сирии. Накануне американцы оставили вышки связи и другие объекты инфраструктуры в рабочем состоянии на своей военной базе диспетчеров боевых самолетов (JTAC) в городе Манбидж, куда вошли российские войска.

Американские военные подвергли бомбардировке инфраструктуру собственной авиабазы Клейб в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Разрушению подверглась, в частности, взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов. Это было сделано в рамках операции по выводу войск из Сирии, передает РИА "Новости".

Все войска США, выводимые из северной части Сирии, будут переведены в Ирак, подтвердил министр обороны Марк Эспер. По его словам, в соответствии с текущими планами около тысячи солдат будут передислоцированы, чтобы остановить возрождение "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), передает НСН.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп ранее обещал вернуть американские войска домой. Вывод контингента подготовил почву для турецкого военного наступления на курдских боевиков.

Накануне американцы оставили вышки связи и другие объекты инфраструктуры в рабочем состоянии на своей военной базе диспетчеров боевых самолетов (JTAC) в городе Манбидж на севере Сирии в 25 км от границы с Турцией. Покидавшие в спешке этот регион военные США забрали с собой только оружие и аппаратуру.

"Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придет им на смену. Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать", - рассказали побывавшие на месте российские журналисты.

За день до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, передает ФАН.

В начале октября нынешнего года Эрдоган сообщил, что начинает проведение операции на севере Сирии под названием "Источник мира".

Турецкая армия проводит ее совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Задача Анкары - борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ.

К террористам Турция также причисляет представителей сирийского курдского "Демократического союза" (PYD) и ее вооруженные "Отряды народной самообороны" (YPG), которые контролируют районы на севере Сирии. При этом Вашингтон считает их союзниками в борьбе с терроризмом.

По словам Эрдогана, эта операция не закончится, пока курдские бойцы не сложат оружие. Вместе с тем он отметил, что если курды сами уйдут с этих территорий, то это будет самый быстрый вариант окончания атак на курдские формирования.

Большинство европейских стран и США выступили против проводимой Эрдоганом операции. Однако глава Турции на все возмущения представителей Европейского союза ответил угрозой, что может открыть границы для прохода сирийских беженцев в Европу.

Стоит отметить также, что военные аналитики в США опасаются, что решение Трампа вывести войска США из Сирии может предоставить террористам время и пространство для восстановления сил и нового распространения своих сетей на весь Ближний Восток.

Недавно сообщалось о том, что более 700 человек, подозреваемых в связях с ИГ, сбежали из лагеря на северо-востоке Сирии после обстрела турецкими военными этого района. В минувшую среду иракское правительство выразило обеспокоенность тем, что боевики, которым удалось избежать задержания в Сирии, прибыли в Ирак.

Страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, также в настоящее время находятся в состоянии "боевой готовности", поскольку граждане, помогавшие ИГ и содержавшиеся в сирийских лагерях, сбежали и могут вернуться к себе на родину для составления планов будущих атак.

Также ходили слухи, что несколько известных бойцов ИГ из Франции, в том числе - Адриэн Гихал, находятся на свободе, тем самым усиливая опасения Парижа о потенциальных грозящих Западной Европе террористических атаках.

Обоснованием Трампа вывода войск из Сирии было якобы желание "положить конец этим бесконечным войнам", но вслед за этим решением последовал еще один широко обсуждаемый шаг - президент США объявил об отправке 1,8 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию в качестве силы, "сдерживающей экспансию Ирана".

Рафаэль Фахрутдинов