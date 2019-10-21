В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия

Главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.

"Если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки. Россия по всем параметрам настолько опережает Украину в области разработки новейших вооружений, что у Украины нет никаких шансов", – приводит его слова РИА "Новости".

Так Коротченко прокомментировал заявление директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, который в интервью украинским СМИ заявил, что новые украинские оружейные разработки якобы способны конкурировать с российскими.

Згурец заявил, что данные разработки могут дать "мощный ответ войскам Путина", и в качестве примера привел семейство реактивных снарядов "Тайфун", способных, по словам эксперта, поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня "Град".

Коротченко, в свою очередь, напомнил, что система "Град" была разработана несколько десятилетий назад, еще во времена Советского Союза.

Он констатировал, что украинский ВПК деградирует. "Надо учесть, что еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации. Советская Украина была компетентна в области разработки авиадвигателей и бронетанковой техники, а также морских газотурбинных двигателей для военных кораблей. С тех пор Украина потеряла компетенции", – подчеркнул Коротченко.

Эксперт напомнил, что новой разработкой украинского оборонно-промышленного комплекса стал миномет "Молот". "А миномет – это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны", – отметил он. Коротченко рассказал, что в ходе испытаний украинская новинка взорвалась, погибли обслуживавшие миномет бойцы.

"Это пример того, что кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара, Украина больше ни на что не способна", – заключил Коротченко.

На Украине регулярно звучат заявления о разработках нового оружия, однако при ближайшем рассмотрении украинские новинки не выдерживают критики. Так, в 2018 году пользователи Сети высмеяли способную "достать до Москвы" украинскую ракету. Подобная реакция была и на презентацию "нового" оружия, о котором сообщал теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина хвастается переделками старых советских ракет.

Ольга Никитина