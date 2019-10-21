Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии

Турция, США и Россия могли согласовать операцию против курдов

Складывается впечатление, что замысел, ход и итог операции вооруженных сил Турции "Источник мира" заранее согласован между Анкарой, Москвой и Вашингтоном. С деталями событий на северо-востоке Сирии разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

На первый взгляд, события на северо-востоке Сирии в рамках турецкой военной операции "Источник мира" развиваются непредсказуемо, импульсивно и даже до некоторой степени хаотически. Однако происходящее на этом театре военных действий представляет собой отнюдь не беспорядочное броуновское движение войск и сил сторон, задействованных в конфликте.

Операция турецких вооруженных сил подчас выглядит как согласованные и взаимосвязанные по цели, задачам, месту и времени одновременные и последовательные действия всех заинтересованных сторон, принимающих участие в этом конфликте (разумеется, за исключением курдских формирований, а сирийское руководство поставлено в известность о происходящем лишь, как говорят военные, в части касающейся).

Ни для кого не секрет, что даже наиболее информированным и компетентным военным обозревателям тех или иных средств массовой информации подчас доступно не более 5% информации о развертывающихся на театре военных действий событиях. К примеру, содержание переговоров и достигнутые при этом по большей части негласные договоренности (порой только устного характера) между лидерами стран, так или иначе задействованных в конфликте (или около него), станут известны в лучшем случае через несколько десятков лет.

Так что по горячим следам в лучшем случае можно выстраивать только более или менее правдоподобные гипотезы, при помощи которых предположительно описать суть происходящих событий.

Для начала обратим внимание на следующий факт.

В ходе проведения операции "Источник мира" не было ни одного инцидента (ни в воздухе, ни на земле), при котором бы от огня турецкой авиации и артиллерии пострадали бы личный состав, вооружение и материальные средства ВС США, российских формирований, подразделений и частей правительственных войск Сирии.

Ранее появившуюся информацию об обстреле наблюдательного поста ВС США на севере Сирии в городе Кобани (Айн-эль-Араб) турецкая сторона опровергает. Тем более, что у американцев никто не пострадал - ни люди, ни техника.

Это, как представляется, говорит только о том, что между главными участниками событий (Турция, Россия, США) ранее достигнуты соответствующие договоренности и ясно обозначены необходимые меры безопасности, а также определены каналы связи для взаимного информирования. В противном случае без инцидентов бы не обошлось - просто таковы реалии войны. 10-15% потерь в ходе любых боевых действий обычно составляют утраты только от "дружественного" огня. Что уж говорить в этом случае о вооруженных формированиях других стран, находящихся в районе боевых действий.

Не приходится сомневаться, что помимо мер безопасности, Турцией, Россией, США обговорены районы и рубежи, на которые должны выйти войска заинтересованных сторон, а также безопасные маршруты вывода американских подразделений из районов ведения боевых действий, а также в том числе и других частей западной коалиции.

К примеру, сирийские соединения вошли в ряд городов на северо-востоке страны (включая Манбидж, Кобани и даже бывшую столицу запрещенной в России организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) - ИГ - Ракку). Войска Башара Асада заняли обширные районы территории, ранее контролируемые курдами, там же появились подразделения российской армии и военной полиции - и при этом вновь не произошло ни одного инцидента с турецкой армией.

Соединенные Штаты добровольно передали стратегический населенный пункт Манбидж сотрудникам военной полиции РФ и правительственным силам САР, оперативно эвакуировав свои подразделения к иракской границе за 24 часа. Наивным было бы считать, что это произошло по инициативе местных американских начальников, которые, как известно, без санкции вышестоящего руководства и полшага не сделают.

В этом же плане следует рассматривать и достигнутые договоренности между США и Турцией о приостановлении операции в Сирии на 120 часов.

Это с одной стороны можно трактовать как определенный успех внешней политики США, а с другой - налицо усилия обеих сторон сохранить в этой ситуации политическое лицо Вашингтону, который в этих событиях смотрится как проигравшая сторона.

С другой стороны, свертывание военного присутствия США в этой стране выглядит в этой ситуации со стороны Вашингтона вполне логичным и последовательным. Абсолютно неясны политические цели, которые можно было бы достигнуть на северо-востоке Сирии военными усилиями двухсот американских морских пехотинцев и спецназовцев.

Ставка США на создание какого-либо альтернативного государства на северо-востоке режиму Башара Асада оказалась полностью несостоятельной. Против этой идеи решительно все влиятельные игроки на ближневосточной арене - и Турция (в первую очередь), и Ирак, и Россия, и Иран. Кроме того, создание подобного квазигосударства потребовало бы колоссальных финансовых вливаний со стороны США (причем с абсолютно непрогнозируемым результатом), а это расходами федерального бюджета США не предусмотрено.

В качестве итога можно сказать и так: США так и не сформировали позитивную повестку для региона, а имеющимися силами и средствами внятного результата добиться нельзя. Кроме головной боли для Вашингтона, никакого другого результата от военного присутствия на северо-востоке Сирии (незаконного с точки зрения международного военного права, особо подчеркнем) нет.

Главным бенефициаром в сложившейся ситуации выглядит Реджеп Тайип Эрдоган. У него слишком много рычагов влияния на обстановку. А давление Запада на Турцию будет в любом случае ограниченным. Иначе это может привести к непредсказуемым последствиям для НАТО, членом которого является Турция.

В плюсах окажется и Сирия, которая вернет под свой контроль обширные территории на северо-востоке страны, что создаст дальнейшие благоприятные предпосылки для стабилизации обстановки внутри страны.

Полностью проигравшая в этом конфликте сторона - курдские формирования, они же Сирийские демократические силы. Ставка, которую сделали руководители "Сирийских демократических сил" на США, оказалась стратегической ошибкой. И никакого иного выхода, как вернуться под крыло законного сирийского правительства, у курдов сегодня просто нет.

[i]Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.