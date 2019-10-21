Индийские СМИ: боевая мощь Пакистана деградирует

Несмотря на агрессивную риторику пакистанских властей, возглавляемая ими страна постепенно скатывается вниз, а ее боевая мощь вошла в стадию деградации. В этих условиях Индии необходимо перестроить свое отношении к модернизации войск, если она желает получить преимущество. Об этом сообщает индийское телевидение.

Источник изображения: topwar.ru

Финансы уже не те

С его слов, пакистанский бюджет и экономика переживают кризис, вызванный нежеланием контролировать коррупцию и военные расходы. Эта проблема накапливалась в течение многих лет, но теперь она привела к финансовому кризису: больше нет стран, готовых предоставить военную помощь или кредиты.

При этом Пакистан сохраняет действующую армию численностью 650 000 военнослужащих, имеет большое количество старых, но модернизированных танков и боевых самолетов. Индия обладает более современной техникой и миллионом военнослужащих. Ее население в 6 раз больше, ВВП превосходит соседа в 10 раз.

Индия тратит почти $ 60 млрд. в год на оборону (3,1% ВВП), занимая по этому показателю пятое место в мире. Пакистан едва ли входит в топ-20 с $ 11,4 млрд. (4%) и вынужден сокращать жалованье военным из-за долгового кризиса 2019 года.

Как отмечает издание, казалось бы, что Исламабад может рассчитывать на поддержку Пекина, но это не так. Хотя Пакистан является крупнейшим клиентом для китайского оборонпрома, КНР очень ясно дает понять, что они не являются союзниками. Пекин также не готов предоставлять бесплатно или на льготных условиях военную продукцию, как это делали США на протяжении десятилетия, вложив в итоге $ 20 млрд. с 2001 года. Русские, как и Китай, требуют оплаты поставок оружия. Арабы больше не предоставляют крупных займов, ориентируясь на США, Индию и Израиль.

Источник изображения: topwar.ru

Боевая мощь идет на спад

В итоге, как считает издание, Пакистан постепенно утрачивает военную мощь. Ввиду отсутствия средств на модернизацию оставшихся 78 F-16, ВВС страны зависят от примерно сотни китайских JF-17, так как большая часть истребительной авиации состоит из около 600 самолетов устаревших французских и китайских моделей.

Аналогичная ситуация складывается с танками. Решив в начале 2019 года прекратить собственную разработку/производство ОБТ, Исламабад заказал сотню китайских VT 4/МБТ-3000. Но из-за сокращения бюджета эта заявка была отложена в сторону. Главной ударной силой являются 330 ед. VT1/MBT-2000/Al Khalid. Остальные 2000 пакистанских танков базируются на гораздо более старых советских моделях 1950-х годов, с некоторыми обновлениями.

Издание полагает, что на фоне ограниченных финансов от Пакистана не следует ожидать серьезного увеличения закупок новой техники. Так, ВВС планируют увеличить ежегодный выпуск JF-17 с 16 до лишь 24 единиц. Учитывая массу устаревшей техники, правильнее было бы прогнозировать реализацию курса на постепенную модернизацию имеющегося арсенала. При этом акцент, по всей видимости, будет сделан на улучшении парка бронетехники.

В этих условиях, в целом благоприятных для Индии, необходимо изжить административные препоны, мешающие развитию войск, сообщают на индийском ТВ

Бюрократия военных закупок, которой обременена Индия, является чрезвычайно пагубной и основной причиной, по которой Индия не имеет оружия, намного превосходящего то, которым обладает Пакистан. Индийские военные знают об этом, но индийские политики отказываются признать проблему, и это приносит огромную пользу для пакистанских военных

- делается вывод индийскими репортёрами.

Кашмир