Войти
21.10.2019
Интерфакс-АВН

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии - газета

298
0
0

Берлин. 20 октября. ИНТЕРФАКС - В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии, сообщает в воскресенье газета "Вельт ам зоннтаг".

По информации издания, штаб займется оценками возможных последствий операции. В группу вошли эксперты по безопасности, военные специалисты и политические консультанты.

Сообщается, что на заседании североатлантического совета в минувшую среду представители Турции сообщили о готовности информировать партнеров о готовящихся действиях. Кроме того, Анкара заявила, что налеты продолжатся в начале ноября. Совет, однако, заседал в среду, до того, как было принято решение о 120-часовом перемирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сирия
Турция
Проекты
NATO
Похожие новости
21.04.2017
Руслан Пухов: "Войну с США мы не выиграем, но нанесем серьезный ущерб"
27.03.2013
Купит ли Турция российские ракеты?
26.02.2013
Турция становится мишенью для военного удара
29.12.2012
Претенденты на роль гарантов мира в Центральной Азии
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
31.12.2011
Десять главных военных событий 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км