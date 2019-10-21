"Самый опасный": в США оценили "Адмирала Нахимова"

СМИ рассказали о переоснащении модернизированного "Адмирала Нахимова"

Российский атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" - "самый опасный" военный корабль на вооружении ВМФ России, считают американские журналисты. Они объяснили это тем, что корабль способен угрожать врагу гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях.

Журнал Military Watch оценил оснащение проходящего модернизацию атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". В издании указали, что обновленный военный корабль получит на вооружение внушительный арсенал крылатых ракет, продвинутую систему противоракетной обороны, новые системы радиоэлектронной борьбы, а также зенитный ракетный артиллерийский комплекс "Кортик" и ЗРК "Редут".

Главным противокорабельным оружием крейсера журнал назвал гиперзвуковую ракету "Циркон", способную поражать цели на скорости около восьми чисел Маха (скоростей звука) на расстоянии до 1 тыс. км.

Таким образом, подчеркнули в статье, она сможет превзойти основную противокорабельную ракету ВМС США "Гарпун".

"Циркон" на данный момент находится на стадии разработки. Таким оружием, вероятно, будут оснащать подводные и надводные корабли ВМФ России. Этот новейший вид вооружения впервые был представлен президентом РФ Владимиром Путиным 20 февраля в послании Федеральному собранию.

"Циркон" (или 3M22) разрабатывает ОАО "ВПК "НПО машиностроения". Кодовое обозначение оружия по классификации НАТО - SS-N-33. На маршевом участке ракета летит на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха невелико. Такая высота полета позволяет существенно увеличить дальность и скорость ракеты. Планируется, что это оружие сможет заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 "Гранит".

Как пишет Military Watch, способность "Адмирала Нахимова" угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях "делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России". К тому же ядерные силовые установки позволят крейсеру длительное время работать вдали от российского побережья, отметили в журнале.

Это издание еще в начале мая признало "Адмирала Нахимова" самым мощным кораблем в мире.

Оно отмечало, что модернизация корабля увеличила сроки его службы и усилила боевую мощь. По данным СМИ, теперь крейсер сможет нести на борту 96 противовоздушных орудий, благодаря чему атаки с воздуха практически не будут представлять для него угрозы.

Кроме того, крейсер оснастили артиллерийскими системами "Панцирь МЕ" и "Редут", а также мощным наступательным оружием - крылатыми ракетами П-700, которые способны уничтожить крупные вражеские суда, указывали в статье.

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе и тогда получил название "Калинин". Его спустили на воду 25 апреля 1986 года, а в конце 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России. Свое нынешнее название он получил в 1992 году.

Полное водоизмещение каждого крейсера проекта "Орлан" составляет 25,8 тыс. т, длина - 250 м, максимальная ширина - 28,5 м, а в экипаж входят 760 человек. Все такие корабли несут на себе по 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", ЗРК "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф. Кроме того, в их распоряжении есть зенитная артиллерия - установки "Кортик" и АК-630, противолодочные ракето-торпеды "Метель" и "Водопад", а также реактивные бомбометы и автоматическая двуствольная пушка АК-130.

По версии The National Interest, "Адмирал Нахимов" входит в список самых смертоносных кораблей на планете наряду с российскими крейсерами "Петр Великий", "Киров" и "Адмирал Лазарев".

В издании обратили внимание, что "Адмирал Нахимов" и до модернизации был быстрым, мощным и мог выследить и уничтожить американские авианосцы с ядерным оружием.

На сегодняшний день "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию на "Севмаше". Как сообщил в сентябре заместитель министра обороны Алексей Криворучко, крейсер готов наполовину и будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Он подчеркнул, что военное ведомство обеспечивает строгое финансирование проекта: в этом году на строительство "Адмирала Нахимова" выделили 29,5 млрд руб.

Замглавы Минобороны отметил, что он станет самым современным крейсером, на вооружении которого есть высокоточное оружие большой дальности.

Лидия Мисник