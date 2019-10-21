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21.10.2019
Военное обозрение

Индийские СМИ: Почему элитные Су-35 заманчивы для наших ВВС

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Су-35 может стать не только средством пополнения индийских ВВС мощным "тяжеловесом", но и уникальной возможностью для модернизации парка Су-30МКИ. Почему элитные Су-35 заманчивы для ВВС страны, попытались объяснить индийские СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Непревзойденный тяжеловес

Со слов Indian Defense News, опубликовавших специальный материал, российский истребитель завоевания превосходства в воздухе "поколения 4++" Су-35 "Фланкер" выделяется среди семи претендентов на поставку среднего многоцелевого боевого самолета ВВС Индии как единственная тяжеловесная платформа и единственная машина, специализирующаяся на ведении воздушного боя.

Учитывая его большую массу, Су-35, разместившись строкой выше, в кругу "элиты", превосходит всех других участников тендера по всему спектру характеристик: по полезной нагрузке, дальности и высоте полета, мощности оборудования. По этой же причине он имеет повышенную маневренность и скорость (которая среди претендентов больше только у МиГ-35), так как его габариты дали возможность установить двигатель с управляемым вектором тяги. Это единственный участвующий в тендере самолет, который в состоянии нести гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух".

Но, как полагает Indian Defense News, несмотря на относительно низкую стоимость и высокую производительность, ключевым недостатком Су-35 по сравнению с более легкими реактивными самолетами, такими как МиГ-35 и "Рафаль", являются повышенные требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы, что, возможно, делает его менее конкурентоспособным в сравнении со средними истребителями.

Источник изображения: topwar.ru

Россия готова дать технологии

Однако, со слов издания, если связать предложение о производстве 114 ед. Су-35 в Индии с возможностью модернизации существующего в стране парка из более чем 250 ед. других "тяжеловесов" Су-30МКИ, то российское предложение вполне может компенсировать недостатки более высоких эксплуатационных затрат.

Как утверждается, ОАК РФ предложила предоставить в рамках контракта ряд технологий Су-35, которые могут быть использованы для модернизации индийского парка Су-30, что позволит значительно улучшить их летно-технические характеристики. Причем многие из систем будут производиться в самой Индии.

Как поясняет издание, потенциальным контрактом предусматривается, что двигатели и другие системы, установленные на Су-35, будут интегрированы в индийские Су-30, что сделает два самолета в значительной степени схожими и, соответственно, совместимыми. Речь идет о силовой установке АЛ-41Ф-1С, РЛС "Ирбис-Э" и новых системах РЭБ.

Это, в свою очередь, может привести к менее обременительному обслуживанию и сокращению чистых эксплуатационных расходов, необходимых для содержания флота истребителей-"тяжеловесов". Такой вариант не может предложить ни один другой участник тендера, полагает Indian Defense News.

Хотя Су-35, вероятно, будет одним из трех главных претендентов, уникальная возможность улучшить за счет его существующий индийский флот Су-30 Индии […] вполне может сделать его ведущим претендентом

- делает вывод издание.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Rafale
АЛ-41Ф
Ирбис-Э
МиГ-35
Су-30
Су-30МК
Су-35
Компании
ОАК
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ГЗЛА
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