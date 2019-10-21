В США показали новую 50-мм автоматическую пушку для лёгкой бронетехники

Компания Northrop Grumman на выставке Association of the United States Army (AUSA) представила новую автоматическую пушку калибра 50-мм для перспективной бронетехники. Новинка получила название XM913 Bushmaster.

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Новая разработка XM913 Bushmaster представляет собой 50-мм пушку с цепным приводом, отличающуюся от своей 25-мм предшественницы M242 не только большим калибром, но и дальностью стрельбы. По заявлению разработчиков, новая пушка способна поражать цели на дальности до 4-х км, тогда как 25-мм М242 стреляла только на 2 км. Кроме того, Bushmaster позволяет интегрировать в систему вооружения бронетехники современные опции автоматического наведения на цель, улучшенные возможности по управлению огнём и другой расширенный функционал.

Необходимо отметить, что данная пушка первоначально была представлена еще в первой половине апреля этого года, как возможное оружие для оснащения перспективных образцов бронетехники.

В Northrop Grumman заявляют, что новой 50-мм пушкой будут оснащены боевая бронированная машина (ББМ) Griffin III от General Dynamics Land Systems, прототип которой уже демонстрировался с этим оружием, немецкая ББМ KF41 Lynx от Rheinmetall и Raytheon, шведская CV90 в варианте от BAE Systems.

Данное орудие официально участвует в программе Армии США NGCV (Next Generation Combat Vehicle), и предназначено для установки в более крупные ББМ нового поколения. Возможно, что пушка XM913 будет установлена на модернизированные M2 Bradley и колесную БМП XM1296 Stryker Dragoon ICVD, вариант ББМ "Страйкер", оснащенной башенной установкой с 30-мм автоматической пушкой XM813 "Bushmaster II".

Таким образом можно предположить, что армия США и ее союзники по НАТО будут постепенно уходить от применяемого на легкой бронетехнике оружия калибра 25 - 30 - мм, заменяя его более мощным оружием калибра 50-мм.