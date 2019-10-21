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21.10.2019
Известия.ru

Украина испытала новый ударный беспилотник "Демон"

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Источник изображения: Фото: скриншот видео

На Украине провели испытания нового ударного беспилотника "Демон". Как пишет украинский портал "Народная правда" 20 октября, дрон может выполнять разведывательные функции и вести стрельбу по позициям противника.

На ударном коптере установлены гранатометы РПГ-22 калибра 72,5 мм весом 2,8 кг, максимальная дальность стрельбы — 250 м. Создание беспилотника киевская компания Matrix UAV анонсировала в августе 2018 года, пишет украинский портал Dialog.UA.


Ранее в октябре директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил о преимуществах украинских оружейных разработок на фоне российских. В пример он привел реактивные снаряды семейства "Тайфун", которые якобы мощнее реактивной системы залпового огня "Град".

Однако директор российского Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко уверен, что украинскому оружию не удастся стать сильным конкурентом российскому, которое опережает разработки Киева "по всем параметрам".

"Когда украинский оборонно-промышленный комплекс сделал новый миномет "Молот", а миномет — это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны, проводились его испытания на полигоне. Миномет ввиду низкого качества взорвался, и обслуживающие его бойцы погибли. Это пример того, что, кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара, Украина больше ни на что не способна", — цитирует Коротченко "РИА Новости".

Он напомнил, что ранее Украина успешно разрабатывала авиадвигатели, морские газотурбинные двигатели для военных кораблей и бронетанковую технику. Однако в 2014 году Киев разорвал кооперационные связи с Москвой, из-за чего потерял компетенцию, хотя "еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации".

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