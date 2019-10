Американская армия будет изучать НЛО?

Американская армия начала сотрудничать с организацией, изучающей НЛО и паранормальные явления. Вчера, 19 октября, портал thedrive.com раскрыл некоторые детали соглашения между командованием ВС США и организацией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA).

Впервые о партнёрстве ВС США и TTSA стало известно 18 октября. Поскольку Академия To The Stars, организованная Томом Делонгом, экс-фронтменом группы Blink-182, по большей части занимается изучением паранормальных явлений, а также исследует сообщения о появлениях НЛО, это породило массу слухов и домыслов.

Образец метаматериала из коллекции TTSA Источник изображения: thedrive.com

Правда оказалась куда прозаичнее: в копии Соглашения о совместных исследованиях и разработках (Cooperative Research and Development Agreement, CRADA) указано, что армии интересно изучение метаматериалов, находящихся в коллекции TTSA. Например, в описании свойств некоторых образцов указана возможность левитации при воздействии на них электромагнитного излучения определённой частоты.

Метаматериалами называют композитные (состоящие из нескольких компонентов) материалы, электромагнитные (например, оптические) и акустические свойства которых практически не встречаются в природе и труднодостижимы технологически.