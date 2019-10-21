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21.10.2019
Военное обозрение

Болгарские СМИ: Россия изматывает наши МиГ-29

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Болгарские военные бьют тревогу в связи с активизацией российской боевой авиации. Как они считают, повышение интенсивности полетов является намеренной провокацией Москвы, рассчитанной на изматывание парка болгарских самолетов.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает местное издание Mediapool, с началом текущего года ВВС страны вынуждены были подняться в воздух 19 раз, так как надлежало проверить воздушные суда, перемещавшиеся с выключенными транспондерами. Считается, что это были российские самолёты.

Об этом изданию поведал анонимный собеседник из ВВС. С его слов, лишь единожды это был самолет, принадлежащий иному государству. Им оказался малогабаритный учебный самолет из Румынии. При этом Россия на протяжении многих лет прибегает к "провокационной практике", отправляя свою авиацию со стороны Черного моря к болгарским берегам.

Россия умышленно провоцирует внеочередными полетами […] чтобы уменьшить летательный ресурс болгарских истребителей, изматывая МиГ-29

- отмечают источники Mediapool.

"Провокациям" РФ вынужден противостоять поредевший парк МиГ-29, состоящий из 15 машин. Чтобы привести их в работоспособное состояние, София заплатит 80 млн. евро Белоруссии, где пройдет ремонт самолетов. Однако ставка делается на закупку у США 6 боевых и двух учебно-боевых истребителей F-16 Block 70. В июле был подписан соответствующий контракт, который обойдётся казне в 1,2 млрд. долл. Самолёты должны начать поступать в Болгарию в 2023 году.

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Белоруссия
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Продукция
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