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21.10.2019
Военное обозрение

Турция начала разработку субмарины с анаэробной установкой

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В Турции стартовала реализация программы MILDEN, перед исполнителями которой поставлена задача создания собственной субмарины с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ).

Источник изображения: topwar.ru

Об этом 16 октября заявили в Минобороны страны. Как указывается, уже определен руководящий состав, к работе привлечены инженеры. На текущем этапе планируется спроектировать субмарину с обозначенной силовой установкой. После этого ожидается переход к постройке подводной лодки. Предполагается, что первая ПЛ с ВНЭУ будет передана заказчику во второй половине 2030-х годов.

Планируется, что водоизмещение подлодки составит 1850 т. Их вооружение будет представлено тяжелыми торпедами и управляемыми ракетами, способными поражать как морские, так и наземные цели.

Предполагается, что разработка будет вестись с учетом опыта, приобретенного при сотрудничестве с ФРГ. Речь идет о заказе на шесть субмарин проекта U-214 AIP, которые должны быть построены на турецких верфях.

В настоящее время лидерами в разработке анаэробных установок являются Швеция, Германия и Франция. Как утверждается, оснащенные ими подлодки отличаются повышенной скрытностью, что дает им существенное тактическое преимущество.

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Страны
Германия
Турция
Франция
Швеция
Проекты
ВНЭУ
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