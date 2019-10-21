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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Не получилось в Сирии, получится в Европе - НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

После того как американцы вывели свои войска из Сирии, оставленный вакуум заполнили Россия, Сирия и Турция. И пока весь мир в шоке наблюдал за тем, что происходило в ближневосточной стране, солдаты первой кавалерийской дивизии армии США приземлились в центре Европы.

В рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") они будут участвовать в учениях по быстрой переброске войск в Восточную Европу на случай войны с "геополитическим противником Россией", пишет в Business Insider Кристофер Вуди.

Особенностью манёвров в этом году стало то, что американские войска впервые в современной истории высадятся в нидерландском городе Флиссинген, находящемся в 2 тыс километрах от Москвы. В США это событие назвали "историческим". 

Американцы хотели проверить географическую и бюрократическую ситуацию в регионе. Они хотят показать, что у них есть самые разные пути переброски войск в Европу. В операции будут задействованы 3500 солдат, 85 танков и 120 боевых машин. Цель также заключается в том, чтобы продемонстрировать как быстро и эффективно могут действовать войска НАТО.

"Они как бы говорят: дорогие россияне, даже не думайте нападать на наших европейских союзников. Мы готовы ко всему", - поясняет Вуди.

Участившиеся операции американских войск на территории Европы показывают, как серьёзно в Белом доме относятся к российской угрозе. При этом у вооружённых сил возникают самые разные проблемы. Законы и правила, а также инфраструктурные проблемы замедляют процесс. 

Не хватает всего: низкорамных тралов, железных и асфальтированных дорог, а также мостов, способных выдержать большой груз.

Европейцы пытаются преодолеть препятствия. Североатлантический альянс организовал в немецком городе Ульме командный центр для быстрой переброски войск и техники. Какие плоды дадут эти усилия, покажут беспрецедентные по своим масштабам учения армии США в Европе в следующем году. В них примут участие 37 тыс. солдат из 18 стран, пишет Eadaily.

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