200 военных будут выводить из Сирии 2 недели

США продолжают вывод своего воинского контингента из Сирии, сейчас он ограничивается примерно двумястами человек, сообщает агентство Associated Press.

По сообщению агентства, одна группа американских военнослужащих остаётся на западе Сирии, ещё несколько - на востоке. Полный вывод контингента войск США может занять порядка двух недель.

Associated Press полагает, что около 1000 американских военных пребывало ранее в зоне контроля курдских вооружённых отрядов в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира" для создания буферной зоны.

Сирийские власти назвали эту операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Турции. По соглашению с курдами сирийские войска вошли в северные провинции для противодействия туркам.