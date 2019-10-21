Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"

Разработка эскизного проекта космического комплекса с кораблём "Орёл" и ракетой-носителем "Иртыш" будет продолжена, несмотря на планы по испытательным запускам "Орла" с РН "Ангара-А5П".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о закупках Роскосмоса.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что испытательные запуски разрабатываемого корабля "Орёл" (ранее называемого "Федерация") будут проводиться с космодрома Восточный с использованием одной из модификаций ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5".

По данным издания, при этом Роскосмос продолжит финансирование разработки эскизного проекта космического комплекса с кораблём "Орёл" и ракетой-носителем среднего класса "Иртыш" (она же "Союз-5"). Разработка проекта, предусматривающего запуск "Орал" с этой РН с космодрома Байконур будет завершена к октябрю 2020 года.