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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разработка эскизного проекта космического комплекса с кораблём "Орёл" и ракетой-носителем "Иртыш" будет продолжена, несмотря на планы по испытательным запускам "Орла" с РН "Ангара-А5П".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о закупках Роскосмоса.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что испытательные запуски разрабатываемого корабля "Орёл" (ранее называемого "Федерация") будут проводиться с космодрома Восточный с использованием одной из модификаций ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5".

По данным издания, при этом Роскосмос продолжит финансирование разработки эскизного проекта космического комплекса с кораблём "Орёл" и ракетой-носителем среднего класса "Иртыш" (она же "Союз-5"). Разработка проекта, предусматривающего запуск "Орал" с этой РН с космодрома Байконур будет завершена к октябрю 2020 года.

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  • В новости упоминаются
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Ангара
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Роскосмос
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Байконур
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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2 комментария
№1
21.10.2019 07:37
Цитата, q
запуск "Орал"
Лучше исправить :)
0
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№2
21.10.2019 10:46
Орёл - дебильное название, имхо
0
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