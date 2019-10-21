Померяемся крыльями: инфографика Warspot

В мире насчитывается почти две сотни государств, многие из которых имеют свои армии и военно-воздушные силы. Поскольку дело это затратное, далеко не все могут позволить себе содержать на боевом дежурстве большое количество авиации.

Портал FlightGlobal.com выпустил отчёт World Air Forces 2019, в котором привёл численность авиации, состоящей на вооружении во всём мире. На базе этого отчёта Warspot подготовил инфографику с Топ-5 стран по числу военных самолётов и вертолётов различного назначения. Примечательно, что на США пришлась почти четверть всей армейской авиации в мире, а на РФ — чуть более 4%.