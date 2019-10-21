Войти
21.10.2019
WarSpot

Померяемся крыльями: инфографика Warspot

487
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В мире насчитывается почти две сотни государств, многие из которых имеют свои армии и военно-воздушные силы. Поскольку дело это затратное, далеко не все могут позволить себе содержать на боевом дежурстве большое количество авиации.

Портал FlightGlobal.com выпустил отчёт World Air Forces 2019, в котором привёл численность авиации, состоящей на вооружении во всём мире. На базе этого отчёта Warspot подготовил инфографику с Топ-5 стран по числу военных самолётов и вертолётов различного назначения. Примечательно, что на США пришлась почти четверть всей армейской авиации в мире, а на РФ — чуть более 4%.

Топ-5 стран по количеству военной авиации

Источник изображения: warspot.ru

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
02.03.2018
Испытания "Сармата" начались в декабре 2017 года
13.10.2016
Керри призвал Россию "вернуться к соблюдению" договора РСМД
22.05.2013
Нас просто сомнут
20.11.2009
Спецтехника против террора
04.06.2008
Ту-144: ушедшее будущее
17.11.2006
Путин и Буш оставляют обсуждение вопроса о санкциях Вашингтона в отношении Рособоронэкспорта и Сухого до своей встречи во Вьетнаме
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:55
  • 1
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT