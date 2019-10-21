Ледяной червь с атомным сердцем

Недавняя инициатива президента Трампа по покупке острова Гренландия у Дании заставляет вспомнить о давнем интересе США к этому региону планеты. Гренландия рассматривалась высшим военным и политическим руководством США как важный форпост в борьбе против СССР, поскольку базирование на ней самолётов и ракет давало важное преимущество в начале предполагавшейся войны. Для размещения на острове армии США планировалось создать на острове базы, которые смогли бы обеспечить себя в автономном режиме энергией и всем необходимым в случае утраты связи с "большой землей". Одной из таких баз стал "Лагерь Столетия", создание которого проходило в рамках крупного проекта "Ледяной червь".

Появление американцев в Гренландии

Американские вооруженные силы получили доступ в Гренландию в 1941 году, ещё до вступления США в войну с Германией. По договору, подписанному госсекретарём Корделлом Халлом и датским послом Хенриком де Хауфманном, США брали на себя защиту острова, поскольку Датское королевство к тому моменту было оккупировано немецкими войсками и позаботиться об острове не могло. Кроме того, существовала опасность высадки там немецких войск или прибытия датской коллаборационистской администрации. Соглашение позволило США построить на острове крупную базу ВВС Туле, которая стала самым северным из всех подобных американских военных объектов.

Сооружение ледовых тоннелей и установка в них жилых бараков Источник изображения: warspot.ru

По окончании войны Дания восстановила свой суверенитет, но военное присутствие США на острове не закончилось. Наоборот, начало холодной войны подвигло Белый дом и Пентагон задуматься о расширении американского военного контингента в Арктике. Атака супердержав друг друга через Северный полюс была вполне возможна. Советские полярные станции и американские географические экспедиции показали, что постройка специальных военных объектов за Полярным кругом для современной техники не такая уж непреодолимая задача. Холодная война, захватив Арктику, должна была стать с этого момента поистине холодной!

В 1951 году старое соглашение о военных базах в Гренландии было пересмотрено и перезаключено. Дания была членом НАТО и потому соглашалась с возведением на своей территории новых военных объектов, связанных с защитой США и Канады и вообще всего альянса от советской угрозы. Помимо Туле возникли ещё две базы ВВС — Нарссарсуак и Сорденстрём. Все три площадки прежде всего должны были обеспечивать топливом стратегические бомбардировщики на их пути к целям в СССР. Кроме того, позднее американцы разместили на острове объекты линии раннего обнаружения ракет (BMEWS) и линии раннего радиолокационного обнаружения (DEW Line).

"Лагерь столетия" и "Ледяной червь"

Однако в 1959 году началось сооружение ещё одного крупного объекта, так называемого "Лагеря столетия" (Century Camp) в 240 км от базы Туле. Последняя располагается на побережье (сейчас там осталось несколько сотен человек обслуживающего персонала), тогда как новая площадка подготавливалась непосредственно в ледяном щите Гренландии, который оставался нетронутым десятки тысяч лет. Климатические условия местности, в которой намечалось строительство, были невероятно трудными: ветер до 200 км/час, температура до -55°C, снег, который мог пойти в любой день в году. Несмотря на всё это, необходимо было построить убежище, способное вместить 200 солдат и обеспечить их всех необходимым для несения боевого дежурства.

Воздушная переброска материалов и необходимого оборудования для строительства базы была невозможна, потому единственным способом транспортировки стали гигантские сани, которые со скоростью 3 км/час тянули тягачи, преодолевая путь от "Туле" примерно за 70 часов.

Строительство тоннелей Источник изображения: warspot.ru

Естественно, для столь масштабных работ, хотя бы и производившихся чрезвычайно далеко от всякой цивилизации (даже гренландские поселения находились сильно к югу, а эскимосы, жившие на месте "Туле", были переселены в другое место), необходимо было какое-то прикрытие. Таким прикрытием стали научные геологические и гляциологические работы, которые в процессе строительства также велись, но не являлись, конечно, главной целью деятельности американцев — эти изыскания вели подразделения Инженерных войск США.

В качестве проходческих щитов для создания в снегу и льду огромных траншей строители использовали модифицированные роторные снегоочистители. Траншеи укреплялись стальными балками, на которые сверху клали стальные листы и забрасывали снова снегом и льдом. Внутри получившихся туннелей устанавливались деревянные бараки, которые не примыкали к стенам, чтобы не нагревать снег. Самый длинный туннель, по словам историков, достигал длины 300 метров.

Дополнительно была создана система туннелей уже непосредственно в самом леднике. Инженеры соорудили в одном из туннелей колодец, который давал свежую воду, а также вывели на поверхность несколько десятков ходов на случай экстренной эвакуации персонала. Всего за несколько лет существования базы было сооружено 26 туннелей общей протяжённостью около 3 км. На базе были спальные помещения, кухня и столовая, госпиталь и прачечная, центр связи, а также часовня, зал для отдыха и даже отдельное помещение для парикмахерской.

Сердцем базы стал установленный в 1960 году небольшой ядерный реактор PM-2, доставка которого стала настоящей головной болью для инженерных войск, поскольку из-за суровых холодов металл становился хрупким. Как объяснял один из строителей, "мы выполнили все инструкции и даже превзошли их, потому что не было никакой уверенности, что он заработает как надо". Впрочем, реактор успешно работал 33 месяца, прежде чем был остановлен и разобран.

Вход в подземный город Источник изображения: warspot.ru

Сооружение "Лагеря столетия" должно было стать началом амбициозного проекта "Ледяной червь" (Iceworm), целью которого стало бы сооружение десятков и сотен ракетных пусковых установок непосредственно в ледниках Гренландии. Используя наработки "Лагеря столетия", инженеры армии США рассчитывали соорудить 135 000 км2 туннелей (в три раза больше площади Дании) с возможностью расширения до 260 000 км2. Здесь можно было спрятать 600 ракет на пусковых установках с 60 командными центрами. 200 солдат "Лагеря столетия" должны были сменить 11 000 военнослужащих, вся служба которых протекала бы подо льдом. Под эти пусковые установки разрабатывалась модификация ракеты "Минитмен", способной поразить цели на территории Советского Союза.

Настолько серьёзные работы в Гренландии, пусть и в рамках соглашения между союзниками по НАТО, не могли не обеспокоить датское правительство. Датчане выразили свое недовольство, что американское командование и правительство просто не поставило Копенгаген в известность, насколько большие работы будут произведены на острове. Впрочем, датчане, как младший партнёр в данной ситуации, не могли ничего поделать. Силой выставить американцев не вышло бы, а принудить их к расторжению прежних соглашений было невозможно.

Американцы, в свою очередь, вложили в "Ледяного червя" слишком много сил и средств, чтобы просто забросить его. Генералы из Пентагона пока твёрдо верили, что ставка на Гренландию оправдает себя в будущей войне:

"Ракетные силы скрыты и неуловимы. Они развернуты в обширной сети туннелей, в которых люди и ракеты защищены от непогоды и, в некоторой степени, от нападения противника. Развернутые силы неуязвимы для всего, кроме массированных атак, и даже в этом случае большая часть ракет может быть запущена. Скрытность и изменчивость схемы развертывания используются для предотвращения нацеливания [ракет] противника на критические элементы системы [обороны]".

Подобный вывод был сделан в специальном отчёте инженерных войск относительно использования ледяного щита Гренландии для создания пусковых установок. Армия США, в общем, не хотела идти на поводу у политиков, которые пытались продвигать проект создания объединённых вооружённых сил НАТО, и отвоевывала себе финансирование любыми способами. В том числе сделав ставку на такую экзотику, как антарктический пояс в Гренландии.

Строительство атомной электростанции Источник изображения: warspot.ru

Однако командование было вынуждено свернуть операцию не из-за недостатка средств или давления политиков из Конгресса или Белого дома. Выяснилось, что против проекта выступила сама природа. Подвижки льда и снега, а также угроза таяния из-за хозяйственной деятельности "Лагеря столетия" показали, что размещать такие крупные объекты в ледниках крайне неразумно. Слишком велика оказалась вероятность аварии при запуске — подвижки льда могли повредить пусковые системы или даже завалить заряды в подлёдных хранилищах. Катастрофа 1968 года, когда вблизи "Туле" рухнул бомбардировщик с ядерными зарядами на борту, показала обоснованность страхов из-за гренландской погоды и воздействия климата на механизмы.

Также проблемы обнаружились и с ядерным реактором, который пришлось остановить. Ядерные материалы постоянно вызывали беспокойство датчан, которые усилили нажим на США, добиваясь соблюдения статуса Гренландии как безъядерной зоны.

Закрытие лагеря и его современное состояние

В 1964 году перестал действовать реактор, а в 1966 году американские военные окончательно оставили лагерь. Туннели постепенно обрушились, похоронив остатки оборудования и, что самое важное, хранилище с радиоактивными отходами реактора — на конец 1962 года в нём было уже около 180 000 литров. Реактор вывезли, но вот всё, что осталось от его работы, было сохранено в туннелях, поскольку военные посчитали, что ледник сам по себе является надёжным укрытием.

Слева: у контрольного пульта на станции. Справа: установка ёмкости для отходов атомного реактора Источник изображения: warspot.ru

Вплоть до 1997 года существование программы "Ледяной червь" и вся военная составляющая "Лагеря столетия" были засекречены, и потому было непонятно, что и в каких количествах оставили в Гренландии американцы. База "Туле" продолжала работать, а о расположенном в нескольких сотнях километрах лагеря никто не говорил. Лишь после окончания холодной войны датская экспедиция исследовала остатки лагеря, а в 2016 году выяснилось, что из-за таяния ледников он может полностью освободиться от снежного покрова уже к концу XXI столетия. Оборудование и хранилище радиоактивных отходов окажутся ничем не укрыты, что может привести к утечке и заражению прилегающей местности.

Источники и литература:

Clark, Elmer F. Technical Report 174: Camp Century Evolution of Concept and History of Design Construction and Performance. Hanover, NH: U.S. Army Materiel Command Cold Regions Research & Engineering Laboratory, 1965 www.atomicheritage.org www.sciencemag.org www.history.com

Ярослав Голубинов