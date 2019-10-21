Первые белорусские БТР "Кайман" проверили на учениях в России

На российском полигоне Мулино завершились совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019". Данная площадка дала возможность проверить боевые навыки участвовавших в маневрах подразделений, которые прибыли из Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

В отличие от них, снаряженных российским, в том числе стрелковым, оружием, контингент из Белоруссии принял участие со своими боевыми системами. В их числе был МБТС "Кайман", который только с февраля текущего года стал поступать в белорусские войска (было передано 9 единиц в ССО). Поэтому участие данного бронетранспортера в учениях можно назвать "боевым крещением" нового изделия.

"Кайман" разрабатывался с 2014 года силами коллектива 140-го ремонтного завода, расположенного в Борисове. Впервые новинка была представлена в 2015 году. Опытные машины создавались с использованием бронекорпуса БРДМ-2. Однако, как утверждает Минобороны республики, на серийных образцах уже стоят бронекорпуса, изготовленные на местных мощностях. Общая локализация БТР достигла, со слов военного ведомства, 90%.

Вооружение может быть представлено в нескольких вариациях: 7,62 ПК или 30-мм АГС-17 или 12,7-мм НСВ или боевой модуль "Адунок" с 12,7-мм НСВТ.

Ниже представлены фотографии "Каймана" с указанных учений и ТТХ изделия:

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive